Las respuestas al crucigrama del viernes 10 de julio

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Ofrezca cobijo institucional.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Separa de todo contacto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Billete verde del norte.

DÓLAR

6 Idear con estilo y función.

DISEÑAR

8 Experiencias que educan.

LECCIONES

10 Zona de aterrizaje.

PISTA

11 Llevar hacia afuera.

SACAR

13 Fósil dorado y translúcido.

ÁMBAR

14 Ofrezca cobijo institucional.

ASILÉ

15 Lugar de relajación.

SPA

16 Unidad informática.

BIT

17 Separa de todo contacto.

AISLA

20 Hija de un tío o tía.

PRIMA

22 Perteneciente al nacimiento.

NATAL

23 Santiago __ y Cajal, médico y Nobel español.

RAMÓN

24 Condimentados.

SAZONADOS

26 Agrietadas con fuerza.

RAJADAS

27 Alternar lugares o funciones.

ROTAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Habla para que otro escriba.

DICTA

2 Premio codiciado por actores, directores y productores.

OSCAR

3 Interpreté el texto.

LEÍ

4 Pasada de años.

AÑOSA

5 Anfibios que croan.

RANAS

6 Quitar las partes más bastas.

DESBASTAR

7 Obtuvimos lo que se nos entregó.

RECIBIMOS

8 Aseadas.

LIMPIAS

9 Abandonamos el lugar.

SALIMOS

10 Transitan por un lugar.

PASAN

12 Provocan a competir.

RETAN

18 Sujetar con el lazo.

LAZAR

19 Doy hospedaje.

ALOJÓ

20 Marca italiana de lujo.

PRADA

21 Sistema de detección remota.

RADAR

25 ___ King Cole, cantante de 'L-O-V-E'.

NAT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.