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Las respuestas al crucigrama del viernes 10 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ofrezca cobijo institucional.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Ofrezca cobijo institucional.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Separa de todo contacto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Billete verde del norte.
DÓLAR
6 Idear con estilo y función.
DISEÑAR
8 Experiencias que educan.
LECCIONES
10 Zona de aterrizaje.
PISTA
11 Llevar hacia afuera.
SACAR
13 Fósil dorado y translúcido.
ÁMBAR
14 Ofrezca cobijo institucional.
ASILÉ
15 Lugar de relajación.
SPA
16 Unidad informática.
BIT
17 Separa de todo contacto.
AISLA
20 Hija de un tío o tía.
PRIMA
22 Perteneciente al nacimiento.
NATAL
23 Santiago __ y Cajal, médico y Nobel español.
RAMÓN
24 Condimentados.
SAZONADOS
26 Agrietadas con fuerza.
RAJADAS
27 Alternar lugares o funciones.
ROTAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Habla para que otro escriba.
DICTA
2 Premio codiciado por actores, directores y productores.
OSCAR
3 Interpreté el texto.
LEÍ
4 Pasada de años.
AÑOSA
5 Anfibios que croan.
RANAS
6 Quitar las partes más bastas.
DESBASTAR
7 Obtuvimos lo que se nos entregó.
RECIBIMOS
8 Aseadas.
LIMPIAS
9 Abandonamos el lugar.
SALIMOS
10 Transitan por un lugar.
PASAN
12 Provocan a competir.
RETAN
18 Sujetar con el lazo.
LAZAR
19 Doy hospedaje.
ALOJÓ
20 Marca italiana de lujo.
PRADA
21 Sistema de detección remota.
RADAR
25 ___ King Cole, cantante de 'L-O-V-E'.
NAT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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