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Las respuestas al crucigrama del viernes 14 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Primate típico de la selva amazónica”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Capital de Marruecos", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Reincidía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "En otras palabras..." (2 palabras)
O SEA
5 Bloody ___, un cóctel
MARY
9 Comando para imprimir (2 palabras)
CTRL P
11 Concepto que se tiene sobre una persona
IDEA
12 Dar o recibir en abundancia
HARTAR
14 Marca de televisores
SONY
15 "___ Punch-Man", manga y anime
ONE
16 Ansiosa, deseando mucho
SEDENTA
18 Sustancia
MATERIA
19 Habilidosos en una ciencia
PERITOS
20 Aparatos que fabrican tejidos
TELARES
21 Explotan
DETONAN
22 ___-ROM
DVD
25 Terminación para "Brasil" y "hogar" (fem. pl.)
EÑAS
26 Reincidía
RECAÍA
28 Primate típico de la selva amazónica
MICO
29 Capital de Marruecos
RABAT
30 Te dirigirás
IRÁS
31 Sin desigualdades en la superficie
LISO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Número de bits en un byte
OCHO
2 ___ Getz, saxofonista estadounidense
STAN
3 No acierte
ERRE
4 Tecla con tres de las letras de "tecla"
ALT
5 Infortunados
MÍSEROS
6 Personaje mitológico muerto por un jabalí
ADONIS
7 Lo que se paga por el alquiler
RENTA
8 Abuela, en lenguaje infantil
YAYA
10 Cruzarán
PASARAN
13 Apartar de un lugar
RETIRAR
17 Frenar el avance
DETENER
18 Empalagosos
MELOSOS
19 Botella pequeña de bolsillo
PETACA
20 Colorear
TEÑIR
21 ___ Lovato, cantante de "Substance"
DEMI
22 Abu ___: capital de Emiratos Árabes Unidos
DABI
23 Caminos para transitar
VÍAS
24 Información concreta
DATO
27 Óxido empleado en albañilería
CAL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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