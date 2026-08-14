Las respuestas al crucigrama del viernes 14 de agosto

El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Capital de Marruecos", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Reincidía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "En otras palabras..." (2 palabras)

O SEA

5 Bloody ___, un cóctel

MARY

9 Comando para imprimir (2 palabras)

CTRL P

11 Concepto que se tiene sobre una persona

IDEA

12 Dar o recibir en abundancia

HARTAR

14 Marca de televisores

SONY

15 "___ Punch-Man", manga y anime

ONE

16 Ansiosa, deseando mucho

SEDENTA

18 Sustancia

MATERIA

19 Habilidosos en una ciencia

PERITOS

20 Aparatos que fabrican tejidos

TELARES

21 Explotan

DETONAN

22 ___-ROM

DVD

25 Terminación para "Brasil" y "hogar" (fem. pl.)

EÑAS

26 Reincidía

RECAÍA

28 Primate típico de la selva amazónica

MICO

29 Capital de Marruecos

RABAT

30 Te dirigirás

IRÁS

31 Sin desigualdades en la superficie

LISO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Número de bits en un byte

OCHO

2 ___ Getz, saxofonista estadounidense

STAN

3 No acierte

ERRE

4 Tecla con tres de las letras de "tecla"

ALT

5 Infortunados

MÍSEROS

6 Personaje mitológico muerto por un jabalí

ADONIS

7 Lo que se paga por el alquiler

RENTA

8 Abuela, en lenguaje infantil

YAYA

10 Cruzarán

PASARAN

13 Apartar de un lugar

RETIRAR

17 Frenar el avance

DETENER

18 Empalagosos

MELOSOS

19 Botella pequeña de bolsillo

PETACA

20 Colorear

TEÑIR

21 ___ Lovato, cantante de "Substance"

DEMI

22 Abu ___: capital de Emiratos Árabes Unidos

DABI

23 Caminos para transitar

VÍAS

24 Información concreta

DATO

27 Óxido empleado en albañilería

CAL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.