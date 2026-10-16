Las respuestas al crucigrama del viernes 16 de octubre

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Se desplomará", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "La dosa, para la India (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Se desplomará

CAERÁ

6 Persecución

ACOSO

11 Unificar, combinar

AUNAR

12 Tener costumbre

SOLER

13 La dosa, para la India (2 palabras)

PLATO TÍPICO

15 "¡No seas ___ pesimista!"

TAN

16 Macizas y firmes

SÓLIDAS

17 Tener arrojo

OSAR

19 El mejor remedio contra el frío

CALOR

20 Séptimo planeta del sistema solar

URANO

22 "¡Hasta la vista!"

ADIÓS

24 Muay ___

THAI

28 Que permanece inmóvil por asombro

ATÓNITO

30 Tecla al lado de F1

ESC

31 Remedio muy rápido y eficaz (3 palabras)

MANO DE SANTO

33 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro

ODESA

34 No aciertan

ERRAN

35 Flores rojas con espinas

ROSAS

36 Hacer caso ___: no hacer caso

OMISO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Recibió (las ondas)

CAPTO

2 Salas donde se dan clases

AULAS

3 ___ roja: clase de estrella pequeña

ENANA

4 Ratón en inglés

RAT

5 Figuras circulares

AROS

6 Refugian

ASILAN

7 Ayudante digital de Microsoft

COPILOT

8 Percibido (el aroma)

OLIDO

9 Quitar la humedad

SECAR

10 Palo de la baraja española

OROS

14 Palpaste

TOCASTE

18 Estropeada

RUINOSA

21 Cortadas con los dientes

ROÍDAS

22 Unido con nudos

ATADO

23 Talentos especiales

DONES

25 ___ Matisse, pintor francés

HENRI

26 Cuernos del ciervo

ASTAS

27 Representación de imágenes de santos

ICONO

28 "El ___ es la poesía de los sentidos": frase de Balzac

AMOR

29 El radio, por su constitución

OSEO

32 Brazo en Boston

ARM

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.