Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del viernes 16 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “El mejor remedio contra el frío”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Se desplomará", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "La dosa, para la India (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Se desplomará
CAERÁ
6 Persecución
ACOSO
11 Unificar, combinar
AUNAR
12 Tener costumbre
SOLER
13 La dosa, para la India (2 palabras)
PLATO TÍPICO
15 "¡No seas ___ pesimista!"
TAN
16 Macizas y firmes
SÓLIDAS
17 Tener arrojo
OSAR
19 El mejor remedio contra el frío
CALOR
20 Séptimo planeta del sistema solar
URANO
22 "¡Hasta la vista!"
ADIÓS
24 Muay ___
THAI
28 Que permanece inmóvil por asombro
ATÓNITO
30 Tecla al lado de F1
ESC
31 Remedio muy rápido y eficaz (3 palabras)
MANO DE SANTO
33 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro
ODESA
34 No aciertan
ERRAN
35 Flores rojas con espinas
ROSAS
36 Hacer caso ___: no hacer caso
OMISO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Recibió (las ondas)
CAPTO
2 Salas donde se dan clases
AULAS
3 ___ roja: clase de estrella pequeña
ENANA
4 Ratón en inglés
RAT
5 Figuras circulares
AROS
6 Refugian
ASILAN
7 Ayudante digital de Microsoft
COPILOT
8 Percibido (el aroma)
OLIDO
9 Quitar la humedad
SECAR
10 Palo de la baraja española
OROS
14 Palpaste
TOCASTE
18 Estropeada
RUINOSA
21 Cortadas con los dientes
ROÍDAS
22 Unido con nudos
ATADO
23 Talentos especiales
DONES
25 ___ Matisse, pintor francés
HENRI
26 Cuernos del ciervo
ASTAS
27 Representación de imágenes de santos
ICONO
28 "El ___ es la poesía de los sentidos": frase de Balzac
AMOR
29 El radio, por su constitución
OSEO
32 Brazo en Boston
ARM
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Nutrida presencia de partidos opositores en una marcha universitaria interrumpida por los gases y la lluvia
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas con granizo para este viernes 16 de octubre: las provincias afectadas
- 3
Tragedia: un trabajador rural murió ahogado mientras rescataba vacas de una zona de campos inundados
- 4
Cristina Koch, astronauta de Artemis II, de 47 años: “Para explorar el universo y otros planetas, primero debemos entender cómo cuidar el nuestro”