Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de julio

El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Mes con 31 días.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "'¿Cómo ___ usted?'". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Químico empleado como blanqueador.

CLORO

6 Tienen fe.

CREEN

11 Individuo al frente de un movimiento.

LÍDER

12 O, en el mapa.

OESTE

13 Singular y extraordinaria.

ÚNICA

14 Extingan un ser vivo.

MATEN

15 'El ___', escultura de Auguste Rodin.

BESO

16 Establece distancia.

SEPARA

17 Prudente y de buen juicio.

SENSATA

19 Orden de ir más rápido.

ACELERÉ

21 Practica para una prueba.

ENTRENA

23 Individuo que representa a alguien.

AGENTE

26 Aerolínea low-___: la de bajo costo.

COST

28 Prefijo con 'metro' o 'grado'.

CENTI

29 Ventiló.

AIREÓ

30 Prefijo griego: 'cuatro'.

TETRA

31 Ingerir leche como un bebé.

MAMAR

32 Uno de los libros proféticos de la Biblia.

OSEAS

33 Mes con 31 días.

ENERO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Grupo organizado con una membresía.

CLUB

2 Delta Air ___: aerolínea de EE. UU.

LINES

3 'La ___': poema de Homero.

ODISEA

4 Reúne en un punto, como centro.

RECONCENTRA

5 Invoca a una deidad.

ORA

6 Incurrir en un error.

COMETER

7 Volvían a mostrarse.

REAPARECÍAN

8 '¿Cómo ___ usted?'

ESTÁ

9 Líquido inflamable y transparente.

ÉTER

10 Niña pequeña.

NENA

16 Rebote como canguro.

SALTÉ

18 Vivías una emoción.

SENTÍAS

20 Sumamente grande.

ENORME

22 Quitar la inmundicia.

ASEAR

23 División de un drama.

ACTO

24 Bee ___, grupo de 'How Deep Is Your Love'.

GEES

25 Ser misterioso o institución burocrática.

ENTE

27 Mamífero con cuernos.

TORO

29 Quiera con pasión.

AMÉ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.