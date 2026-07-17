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Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Practica para una prueba.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Mes con 31 días.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "'¿Cómo ___ usted?'". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Químico empleado como blanqueador.
CLORO
6 Tienen fe.
CREEN
11 Individuo al frente de un movimiento.
LÍDER
12 O, en el mapa.
OESTE
13 Singular y extraordinaria.
ÚNICA
14 Extingan un ser vivo.
MATEN
15 'El ___', escultura de Auguste Rodin.
BESO
16 Establece distancia.
SEPARA
17 Prudente y de buen juicio.
SENSATA
19 Orden de ir más rápido.
ACELERÉ
21 Practica para una prueba.
ENTRENA
23 Individuo que representa a alguien.
AGENTE
26 Aerolínea low-___: la de bajo costo.
COST
28 Prefijo con 'metro' o 'grado'.
CENTI
29 Ventiló.
AIREÓ
30 Prefijo griego: 'cuatro'.
TETRA
31 Ingerir leche como un bebé.
MAMAR
32 Uno de los libros proféticos de la Biblia.
OSEAS
33 Mes con 31 días.
ENERO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Grupo organizado con una membresía.
CLUB
2 Delta Air ___: aerolínea de EE. UU.
LINES
3 'La ___': poema de Homero.
ODISEA
4 Reúne en un punto, como centro.
RECONCENTRA
5 Invoca a una deidad.
ORA
6 Incurrir en un error.
COMETER
7 Volvían a mostrarse.
REAPARECÍAN
8 '¿Cómo ___ usted?'
ESTÁ
9 Líquido inflamable y transparente.
ÉTER
10 Niña pequeña.
NENA
16 Rebote como canguro.
SALTÉ
18 Vivías una emoción.
SENTÍAS
20 Sumamente grande.
ENORME
22 Quitar la inmundicia.
ASEAR
23 División de un drama.
ACTO
24 Bee ___, grupo de 'How Deep Is Your Love'.
GEES
25 Ser misterioso o institución burocrática.
ENTE
27 Mamífero con cuernos.
TORO
29 Quiera con pasión.
AMÉ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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