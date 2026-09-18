Las respuestas al crucigrama del viernes 18 de septiembre

El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Atrévase.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Tomé las riendas del asunto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Estén enterados del asunto.

SEPAN

6 Película de James Cameron sobre un naufragio.

TITANIC

8 Asientos oficiales de datos.

REGISTROS

10 Bestia gris de piel dura.

RINOCERONTE

12 Atrévase.

OSÉ

13 Pardo o polar.

OSO

14 Te diriges al destino.

VAS

15 Regalará.

DARÁ

17 Nombre del Simpson travieso.

BART

18 Labio en inglés.

LIP

20 Dolencia o padecimiento.

MAL

21 Tomé las riendas del asunto.

ASUMÍ

23 Pendiente redondeado.

ARETE

26 Historias largas, en varios libros.

SAGAS

27 Estar echado o tendido.

YACER

28 Más ___ que el agua: evidente.

CLARO

29 'El moro de Venecia', personaje de Shakespeare.

OTELO

30 Prestarás atención.

OIRÁS

31 Excéntricas, insólitas.

RARAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Voy después o detrás de alguien.

SIGO

2 Recto, conforme a la moral.

ÉTICO

3 Autorizaciones temporales.

PASES

4 Local nocturno algo turbio.

ANTRO

5 Rober de __, actor de 'Casino'.

NIRO

6 Ocurrir (2 palabras).

TENER LUGAR

7 Recobrar las fuerzas perdidas por enfermedad.

CONVALECER

8 Respuesta a un buen chiste.

RISA

9 __ Trek, serie televisiva de ciencia ficción.

STAR

10 __ Stewart, músico y compositor británico.

ROD

11 Errare humanum ___: errar es humano.

EST

16 Etnia de la región del lago Titicaca.

AIMARÁ

17 Accesible al bolsillo.

BARATA

19 Plantas de un edificio.

PISOS

20 Más grande en tamaño o grado.

MAYOR

21 Sensación repulsiva.

ASCO

22 Di un paso fuera.

SALÍ

24 Textil utilizado en costura.

TELA

25 Un hijo de Afrodita.

EROS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.