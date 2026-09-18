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Las respuestas al crucigrama del viernes 18 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “__ Trek, serie televisiva de ciencia ficción.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Atrévase.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Tomé las riendas del asunto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Estén enterados del asunto.
SEPAN
6 Película de James Cameron sobre un naufragio.
TITANIC
8 Asientos oficiales de datos.
REGISTROS
10 Bestia gris de piel dura.
RINOCERONTE
12 Atrévase.
OSÉ
13 Pardo o polar.
OSO
14 Te diriges al destino.
VAS
15 Regalará.
DARÁ
17 Nombre del Simpson travieso.
BART
18 Labio en inglés.
LIP
20 Dolencia o padecimiento.
MAL
21 Tomé las riendas del asunto.
ASUMÍ
23 Pendiente redondeado.
ARETE
26 Historias largas, en varios libros.
SAGAS
27 Estar echado o tendido.
YACER
28 Más ___ que el agua: evidente.
CLARO
29 'El moro de Venecia', personaje de Shakespeare.
OTELO
30 Prestarás atención.
OIRÁS
31 Excéntricas, insólitas.
RARAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Voy después o detrás de alguien.
SIGO
2 Recto, conforme a la moral.
ÉTICO
3 Autorizaciones temporales.
PASES
4 Local nocturno algo turbio.
ANTRO
5 Rober de __, actor de 'Casino'.
NIRO
6 Ocurrir (2 palabras).
TENER LUGAR
7 Recobrar las fuerzas perdidas por enfermedad.
CONVALECER
8 Respuesta a un buen chiste.
RISA
9 __ Trek, serie televisiva de ciencia ficción.
STAR
10 __ Stewart, músico y compositor británico.
ROD
11 Errare humanum ___: errar es humano.
EST
16 Etnia de la región del lago Titicaca.
AIMARÁ
17 Accesible al bolsillo.
BARATA
19 Plantas de un edificio.
PISOS
20 Más grande en tamaño o grado.
MAYOR
21 Sensación repulsiva.
ASCO
22 Di un paso fuera.
SALÍ
24 Textil utilizado en costura.
TELA
25 Un hijo de Afrodita.
EROS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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