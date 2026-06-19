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Las respuestas al crucigrama del viernes 19 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Buena para la salud”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es ""Yo, ___", película con Will Smith", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "La primera de muchas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Brotan (las aguas)
MANAN
6 Baños de uso público
ASEOS
11 Apunta
ANOTA
12 Sufijo con "radio" o "mito"
LOGÍA
13 Newell's, para Rosario Central
RIVAL
14 Maltratar
BREAR
15 La primera de muchas
EME
16 Líquido para disolver el esmalte de uñas
ACETONA
18 Buena para la salud
SANA
20 Centro de Marte
ERE
21 Recordada con gran pena
LAMENTADA
25 Organismo de la ONU que trata de políticas de salud
OMS
26 Reacción ante situaciones graciosas
RISA
28 Lugares con huesos
OSARIOS
32 CD-___
ROM
33 "Yo, ___", película con Will Smith
ROBOT
34 Cavidad entre el nacimiento del brazo y el cuerpo
AXILA
36 Que pretende ser elegante sin lograrlo
CURSI
37 Enlazan, unen
LIGAN
38 Unir a una persona
ALIAR
39 Advertencia
AVISO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cuerpos de agua salada
MARES
2 Uno de muchos en el arca de Noé
ANIMAL
3 Ejercicio católico que se practica durante 9 días
NOVENA
4 Sujeta con nudos
ATA
5 Leona de "El rey león"
NALA
6 ___ Einstein, físico alemán
ALBERT
7 Rifar
SORTEAR
8 Mar entre Grecia y Turquía
EGEO
9 Percibían sonidos
OÍAN
10 Esposa de Abraham, según la Biblia
SARA
17 Lista de la población de un país
CENSO
19 Afectuosa
AMOROSA
22 Expresar una opinión, juicio, etc.
EMITIR
23 Lideré
DIRIGÍ
24 Sin ayuda (2 palabras)
A SOLAS
27 Cerca (2 palabras)
A MANO
28 Mamífero de la familia de los delfines
ORCA
29 El padre del ___: apodo de Ray Charles
SOUL
30 Destapé
ABRÍ
31 Pieza principal de la casa
SALA
35 14, en números romanos
XIV
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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