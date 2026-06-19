Las respuestas al crucigrama del viernes 19 de junio

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es ""Yo, ___", película con Will Smith", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "La primera de muchas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Brotan (las aguas)

MANAN

6 Baños de uso público

ASEOS

11 Apunta

ANOTA

12 Sufijo con "radio" o "mito"

LOGÍA

13 Newell's, para Rosario Central

RIVAL

14 Maltratar

BREAR

15 La primera de muchas

EME

16 Líquido para disolver el esmalte de uñas

ACETONA

18 Buena para la salud

SANA

20 Centro de Marte

ERE

21 Recordada con gran pena

LAMENTADA

25 Organismo de la ONU que trata de políticas de salud

OMS

26 Reacción ante situaciones graciosas

RISA

28 Lugares con huesos

OSARIOS

32 CD-___

ROM

33 "Yo, ___", película con Will Smith

ROBOT

34 Cavidad entre el nacimiento del brazo y el cuerpo

AXILA

36 Que pretende ser elegante sin lograrlo

CURSI

37 Enlazan, unen

LIGAN

38 Unir a una persona

ALIAR

39 Advertencia

AVISO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cuerpos de agua salada

MARES

2 Uno de muchos en el arca de Noé

ANIMAL

3 Ejercicio católico que se practica durante 9 días

NOVENA

4 Sujeta con nudos

ATA

5 Leona de "El rey león"

NALA

6 ___ Einstein, físico alemán

ALBERT

7 Rifar

SORTEAR

8 Mar entre Grecia y Turquía

EGEO

9 Percibían sonidos

OÍAN

10 Esposa de Abraham, según la Biblia

SARA

17 Lista de la población de un país

CENSO

19 Afectuosa

AMOROSA

22 Expresar una opinión, juicio, etc.

EMITIR

23 Lideré

DIRIGÍ

24 Sin ayuda (2 palabras)

A SOLAS

27 Cerca (2 palabras)

A MANO

28 Mamífero de la familia de los delfines

ORCA

29 El padre del ___: apodo de Ray Charles

SOUL

30 Destapé

ABRÍ

31 Pieza principal de la casa

SALA

35 14, en números romanos

XIV

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.