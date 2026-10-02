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Las respuestas al crucigrama del viernes 2 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Shaq, legendario pívot estadounidense.”
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El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "___ Pompeo, protagonista de la serie Grey’s Anatomy.", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "País africano con capital en Freetown (dos palabras).". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Retraso en un pago.
MORA
5 Lección o capítulo del Corán.
SURA
9 Flagela, fustiga.
AZOTA
11 Elementos o asuntos diversos.
COSAS
12 Depredadores caninos.
LOBOS
13 Dinastía árabe.
ABASÍ
14 Tecnología sin enredos.
INALÁMBRICA
16 El metal de reyes y tesoros.
ORÓ
17 Granos finos de roca.
ARENA
18 Impares.
NONES
20 Recurso hábil y engañoso.
ARDID
22 Me sirvo de algo.
USÓ
25 País africano con capital en Freetown (dos palabras).
SIERRA LEONA
28 Tierra deshabitada y desolada.
ERIAL
29 ___ Pompeo, protagonista de la serie Grey’s Anatomy.
ELLEN
30 Animal con la fama de sucio.
CERDO
31 Pensamientos creativos.
IDEAS
32 Relativo al hueso.
ÓSEO
33 Ribete decorativo.
ORLA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 País vecino de Níger.
MALI
2 Capa atmosférica.
OZONO
3 Tomar el cleptómano.
ROBAR
4 Torpe por andar con prisa.
ATOLONDRADO
5 Complemento salarial.
SOBRESUELDO
6 ___ Bolt, leyenda del atletismo.
USAIN
7 Frota con las uñas.
RASCA
8 El mayor continente del planeta.
ASIA
10 Oreja de jarra.
ASA
11 Podré encajar en el sitio.
CABRÉ
15 Decide y los demás obedecen.
MANDA
19 Captarlo con los oídos.
OÍRLO
20 Brisas que van y vienen.
AIRES
21 Manifestaré alegría.
REIRE
23 Acostumbrar, frecuentar.
SOLER
24 Shaq, legendario pívot estadounidense.
ONEAL
25 Lo contrario de mojado.
SECO
26 Interpreté el texto.
LEÍ
27 Agencia de noticias italiana.
ANSA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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