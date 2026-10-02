Las respuestas al crucigrama del viernes 2 de octubre

El crucigrama de este viernes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "___ Pompeo, protagonista de la serie Grey’s Anatomy.", mientras que el interrogante 25 se resuelve con la palabra faltante en "País africano con capital en Freetown (dos palabras).". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Retraso en un pago.

MORA

5 Lección o capítulo del Corán.

SURA

9 Flagela, fustiga.

AZOTA

11 Elementos o asuntos diversos.

COSAS

12 Depredadores caninos.

LOBOS

13 Dinastía árabe.

ABASÍ

14 Tecnología sin enredos.

INALÁMBRICA

16 El metal de reyes y tesoros.

ORÓ

17 Granos finos de roca.

ARENA

18 Impares.

NONES

20 Recurso hábil y engañoso.

ARDID

22 Me sirvo de algo.

USÓ

25 País africano con capital en Freetown (dos palabras).

SIERRA LEONA

28 Tierra deshabitada y desolada.

ERIAL

29 ___ Pompeo, protagonista de la serie Grey’s Anatomy.

ELLEN

30 Animal con la fama de sucio.

CERDO

31 Pensamientos creativos.

IDEAS

32 Relativo al hueso.

ÓSEO

33 Ribete decorativo.

ORLA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 País vecino de Níger.

MALI

2 Capa atmosférica.

OZONO

3 Tomar el cleptómano.

ROBAR

4 Torpe por andar con prisa.

ATOLONDRADO

5 Complemento salarial.

SOBRESUELDO

6 ___ Bolt, leyenda del atletismo.

USAIN

7 Frota con las uñas.

RASCA

8 El mayor continente del planeta.

ASIA

10 Oreja de jarra.

ASA

11 Podré encajar en el sitio.

CABRÉ

15 Decide y los demás obedecen.

MANDA

19 Captarlo con los oídos.

OÍRLO

20 Brisas que van y vienen.

AIRES

21 Manifestaré alegría.

REIRE

23 Acostumbrar, frecuentar.

SOLER

24 Shaq, legendario pívot estadounidense.

ONEAL

25 Lo contrario de mojado.

SECO

26 Interpreté el texto.

LEÍ

27 Agencia de noticias italiana.

ANSA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.