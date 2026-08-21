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Las respuestas al crucigrama del viernes 21 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Observas desde un punto elevado.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Interpretar un papel.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Destino del condenado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Estar en combustión.
ARDER
6 Artrópodo del polvo.
ÁCARO
11 Proteja de posibles daños.
CUIDÉ
12 Marca de cámaras fotográficas.
CANON
13 Observas desde un punto elevado.
OTEAS
14 Estrategia fina para confundir al rival.
ARDID
15 'El __ de las delicias', obra de El Bosco.
JARDÍN
17 A __ cual lo suyo, y a Dios lo de todos.
CADA
18 Parte de una bandeja o jarra.
ASA
19 Conjuntos con 12 unidades.
DOCENAS
21 Que no es militar o eclesiástico.
CIVIL
22 Pegar una cosa a otra.
ADHERIR
25 Chat___, aplicación de inteligencia artificial cofundada por Sam Altman.
GPT
28 Dnieper, Danubio y Delaware.
RÍOS
29 Interpretar un papel.
ACTUAR
31 Sencillas, insignificantes.
MERAS
33 Planeta descubierto en 1781.
URANO
34 Juntaré, uniré.
ATARÉ
35 Útil escolar.
LÁPIZ
36 Alisar sin dejar relieve.
RASAR
37 Que impide el paso de la luz.
OPACO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sirva de albergue.
ACOJA
2 Caminos para un viaje.
RUTAS
3 Otorgara.
DIERA
4 Años desde el nacimiento.
EDAD
5 Vivir en un lugar.
RESIDIR
6 En este lugar.
ACÁ
7 Destino del condenado.
CÁRCEL
8 Caminan, transitan.
ANDAN
9 Superficialmente gastada.
ROÍDA
10 Curvas en el cabello.
ONDAS
16 Futura esposa.
NOVIA
20 Figura geométrica sin esquinas.
CÍRCULO
21 Dejará de ocurrir.
CESARÁ
22 Juntar las piezas que componen un objeto.
ARMAR
23 Régimen alimenticio.
DIETA
24 Son 8.760 en un año.
HORAS
25 Bien parecida.
GUAPA
26 ___! At the Disco, banda de rock.
PANIC
27 Fragmento o pedazo.
TROZO
30 Subgénero de Gucci Mane.
TRAP
32 A no ___ que: salvo que.
SER
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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