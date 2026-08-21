Las respuestas al crucigrama del viernes 21 de agosto

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Interpretar un papel.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Destino del condenado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Estar en combustión.

ARDER

6 Artrópodo del polvo.

ÁCARO

11 Proteja de posibles daños.

CUIDÉ

12 Marca de cámaras fotográficas.

CANON

13 Observas desde un punto elevado.

OTEAS

14 Estrategia fina para confundir al rival.

ARDID

15 'El __ de las delicias', obra de El Bosco.

JARDÍN

17 A __ cual lo suyo, y a Dios lo de todos.

CADA

18 Parte de una bandeja o jarra.

ASA

19 Conjuntos con 12 unidades.

DOCENAS

21 Que no es militar o eclesiástico.

CIVIL

22 Pegar una cosa a otra.

ADHERIR

25 Chat___, aplicación de inteligencia artificial cofundada por Sam Altman.

GPT

28 Dnieper, Danubio y Delaware.

RÍOS

29 Interpretar un papel.

ACTUAR

31 Sencillas, insignificantes.

MERAS

33 Planeta descubierto en 1781.

URANO

34 Juntaré, uniré.

ATARÉ

35 Útil escolar.

LÁPIZ

36 Alisar sin dejar relieve.

RASAR

37 Que impide el paso de la luz.

OPACO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sirva de albergue.

ACOJA

2 Caminos para un viaje.

RUTAS

3 Otorgara.

DIERA

4 Años desde el nacimiento.

EDAD

5 Vivir en un lugar.

RESIDIR

6 En este lugar.

ACÁ

7 Destino del condenado.

CÁRCEL

8 Caminan, transitan.

ANDAN

9 Superficialmente gastada.

ROÍDA

10 Curvas en el cabello.

ONDAS

16 Futura esposa.

NOVIA

20 Figura geométrica sin esquinas.

CÍRCULO

21 Dejará de ocurrir.

CESARÁ

22 Juntar las piezas que componen un objeto.

ARMAR

23 Régimen alimenticio.

DIETA

24 Son 8.760 en un año.

HORAS

25 Bien parecida.

GUAPA

26 ___! At the Disco, banda de rock.

PANIC

27 Fragmento o pedazo.

TROZO

30 Subgénero de Gucci Mane.

TRAP

32 A no ___ que: salvo que.

SER

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.