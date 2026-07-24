Las respuestas al crucigrama del viernes 24 de julio

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Producirás, llevarás a cabo.", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Desierto como el de Uyuni.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Partes de una hélice.

PALAS

6 Las dos, sin excepción.

AMBAS

11 Hacer caso ___: no hacer caso.

OMISO

12 Embarcación pequeña.

BARCA

13 Preposición que significa 'conforme'.

SEGÚN

14 Forman algo nuevo.

CREAN

15 Aprovecharse excesivamente.

ABUSAR

17 ___ Verde, país de África en el océano Atlántico.

CABO

18 Institución de regularización lingüística del español.

RAE

19 Girado.

ROTADO

21 Títulos de deuda pública.

BONOS

22 Poco dura.

BLANDA

24 ___ Pen: capital de Camboya.

NOM

27 Río de Rusia.

URAL

28 Aprovechando la ocasión (2 palabras).

AL PASO

30 Resultado de una suma.

TOTAL

32 Desinfectar con agua.

LAVAR

33 ___ sulfúrico, líquido cáustico.

ÁCIDO

34 Unida con nudos.

ATADA

35 Producirás, llevarás a cabo.

HARÁS

36 Desierto como el de Uyuni.

SALAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Quedarse quieto para retrato.

POSAR

2 Organismo unicelular.

AMEBA

3 Sujeté.

LIGUÉ

4 Marca de portátiles.

ASUS

5 Causaron ruido.

SONARON

6 Las primeras letras.

ABC

7 Señales que dejan huella.

MARCAS

8 Pan en inglés.

BREAD

9 Doy por concluido.

ACABO

10 Bueno para la salud.

SANO

16 Recorrido de vigilancia.

RONDA

20 Paños para secarse.

TOALLAS

21 Canción romántica de ritmo suave y melodioso.

BALADA

22 Barrena para taladrar.

BROCA

23 Bombear el corazón.

LATIR

24 Relativo a la navegación.

NAVAL

25 Temeraria y arriesgada.

OSADA

26 Vivir habitualmente.

MORAR

27 Estado de Salt Lake City.

UTAH

29 Metedura de ___: equivocación.

PATA

31 'No le quite ___ ojos de encima'.

LOS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.