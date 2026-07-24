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Las respuestas al crucigrama del viernes 24 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Forman algo nuevo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Producirás, llevarás a cabo.", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Desierto como el de Uyuni.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Partes de una hélice.
PALAS
6 Las dos, sin excepción.
AMBAS
11 Hacer caso ___: no hacer caso.
OMISO
12 Embarcación pequeña.
BARCA
13 Preposición que significa 'conforme'.
SEGÚN
14 Forman algo nuevo.
CREAN
15 Aprovecharse excesivamente.
ABUSAR
17 ___ Verde, país de África en el océano Atlántico.
CABO
18 Institución de regularización lingüística del español.
RAE
19 Girado.
ROTADO
21 Títulos de deuda pública.
BONOS
22 Poco dura.
BLANDA
24 ___ Pen: capital de Camboya.
NOM
27 Río de Rusia.
URAL
28 Aprovechando la ocasión (2 palabras).
AL PASO
30 Resultado de una suma.
TOTAL
32 Desinfectar con agua.
LAVAR
33 ___ sulfúrico, líquido cáustico.
ÁCIDO
34 Unida con nudos.
ATADA
35 Producirás, llevarás a cabo.
HARÁS
36 Desierto como el de Uyuni.
SALAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Quedarse quieto para retrato.
POSAR
2 Organismo unicelular.
AMEBA
3 Sujeté.
LIGUÉ
4 Marca de portátiles.
ASUS
5 Causaron ruido.
SONARON
6 Las primeras letras.
ABC
7 Señales que dejan huella.
MARCAS
8 Pan en inglés.
BREAD
9 Doy por concluido.
ACABO
10 Bueno para la salud.
SANO
16 Recorrido de vigilancia.
RONDA
20 Paños para secarse.
TOALLAS
21 Canción romántica de ritmo suave y melodioso.
BALADA
22 Barrena para taladrar.
BROCA
23 Bombear el corazón.
LATIR
24 Relativo a la navegación.
NAVAL
25 Temeraria y arriesgada.
OSADA
26 Vivir habitualmente.
MORAR
27 Estado de Salt Lake City.
UTAH
29 Metedura de ___: equivocación.
PATA
31 'No le quite ___ ojos de encima'.
LOS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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