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Las respuestas al crucigrama del viernes 25 de septiembre

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Dylan, cantante de 'Blowin' in the wind'.”

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Las respuestas al crucigrama del viernes 25 de septiembre
Las respuestas al crucigrama del viernes 25 de septiembre

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Líder de una tribu o clan árabe.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Atacan con la artillería.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Uno de los hijos de Noé.

JAFET

6 Duras.

RÍGIDAS

8 Avisar, informar.

COMUNICAR

10 ___ Dylan, cantante de 'Blowin' in the wind'.

BOB

11 Actos ilícitos contra la sociedad.

DELITOS

13 Sin compañía (2 palabras).

A SOLAS

15 Instrumento musical de viento.

TUBA

16 Madre de Aquiles en la mitología griega.

TETIS

17 Animal marino que construye arrecifes.

CORAL

18 Líder de una tribu o clan árabe.

EMIR

19 Unida en matrimonio.

CASADA

20 Dañosas.

NOCIVAS

22 ___ paso: permitir el acceso.

DAR

23 Extraíamos.

SACÁBAMOS

25 Astutos y prudentes.

SAGACES

26 Ejemplo de energía renovable.

SOLAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Morrison, fue el líder de The Doors.

JIM

2 Punzantes (fem.).

AGUDAS

3 Intenciones declaradas.

FINES

4 Magistrado de la antigua Roma.

EDIL

5 Que se sobreentienden.

TÁCITOS

6 Propias de máquinas autónomas programables.

ROBÓTICAS

7 Llenos hasta el límite.

SATURADOS

8 Unimos con hilo y aguja.

COSEMOS

9 Tomadas con violencia.

ROBADAS

10 Atacan con la artillería.

BATEN

12 ___ de Atacama, espacio natural chileno.

SALAR

14 Pertenecientes a la poesía propia para el canto (fem.).

LÍRICAS

17 Parte del uniforme militar antiguo.

CASACA

19 A carta ___: absolutamente.

CABAL

21 Flojo o perezoso.

VAGO

24 Mar en Marsella.

MER

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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