Las respuestas al crucigrama del viernes 25 de septiembre

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Líder de una tribu o clan árabe.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Atacan con la artillería.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Uno de los hijos de Noé.

JAFET

6 Duras.

RÍGIDAS

8 Avisar, informar.

COMUNICAR

10 ___ Dylan, cantante de 'Blowin' in the wind'.

BOB

11 Actos ilícitos contra la sociedad.

DELITOS

13 Sin compañía (2 palabras).

A SOLAS

15 Instrumento musical de viento.

TUBA

16 Madre de Aquiles en la mitología griega.

TETIS

17 Animal marino que construye arrecifes.

CORAL

18 Líder de una tribu o clan árabe.

EMIR

19 Unida en matrimonio.

CASADA

20 Dañosas.

NOCIVAS

22 ___ paso: permitir el acceso.

DAR

23 Extraíamos.

SACÁBAMOS

25 Astutos y prudentes.

SAGACES

26 Ejemplo de energía renovable.

SOLAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Morrison, fue el líder de The Doors.

JIM

2 Punzantes (fem.).

AGUDAS

3 Intenciones declaradas.

FINES

4 Magistrado de la antigua Roma.

EDIL

5 Que se sobreentienden.

TÁCITOS

6 Propias de máquinas autónomas programables.

ROBÓTICAS

7 Llenos hasta el límite.

SATURADOS

8 Unimos con hilo y aguja.

COSEMOS

9 Tomadas con violencia.

ROBADAS

10 Atacan con la artillería.

BATEN

12 ___ de Atacama, espacio natural chileno.

SALAR

14 Pertenecientes a la poesía propia para el canto (fem.).

LÍRICAS

17 Parte del uniforme militar antiguo.

CASACA

19 A carta ___: absolutamente.

CABAL

21 Flojo o perezoso.

VAGO

24 Mar en Marsella.

MER

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.