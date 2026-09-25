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Las respuestas al crucigrama del viernes 25 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Dylan, cantante de 'Blowin' in the wind'.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Líder de una tribu o clan árabe.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Atacan con la artillería.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Uno de los hijos de Noé.
JAFET
6 Duras.
RÍGIDAS
8 Avisar, informar.
COMUNICAR
10 ___ Dylan, cantante de 'Blowin' in the wind'.
BOB
11 Actos ilícitos contra la sociedad.
DELITOS
13 Sin compañía (2 palabras).
A SOLAS
15 Instrumento musical de viento.
TUBA
16 Madre de Aquiles en la mitología griega.
TETIS
17 Animal marino que construye arrecifes.
CORAL
18 Líder de una tribu o clan árabe.
EMIR
19 Unida en matrimonio.
CASADA
20 Dañosas.
NOCIVAS
22 ___ paso: permitir el acceso.
DAR
23 Extraíamos.
SACÁBAMOS
25 Astutos y prudentes.
SAGACES
26 Ejemplo de energía renovable.
SOLAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Morrison, fue el líder de The Doors.
JIM
2 Punzantes (fem.).
AGUDAS
3 Intenciones declaradas.
FINES
4 Magistrado de la antigua Roma.
EDIL
5 Que se sobreentienden.
TÁCITOS
6 Propias de máquinas autónomas programables.
ROBÓTICAS
7 Llenos hasta el límite.
SATURADOS
8 Unimos con hilo y aguja.
COSEMOS
9 Tomadas con violencia.
ROBADAS
10 Atacan con la artillería.
BATEN
12 ___ de Atacama, espacio natural chileno.
SALAR
14 Pertenecientes a la poesía propia para el canto (fem.).
LÍRICAS
17 Parte del uniforme militar antiguo.
CASACA
19 A carta ___: absolutamente.
CABAL
21 Flojo o perezoso.
VAGO
24 Mar en Marsella.
MER
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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