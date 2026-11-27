El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Academia de artes y ciencias.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Instituto tecnológico de renombre mundial.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Organización de padrinos y capos.

MAFIA

6 Pulsación con el ratón.

CLIC

10 Comunicados que alertan.

AVISOS

12 Esposa de Zeus y diosa celosa.

HERA

13 Ramillete de flores atado.

MANOJO

14 Zar ruso apodado 'el Terrible'.

IVÁN

15 Alejandro con cariño.

ALE

16 Impúdico, ofensivo al pudor.

OBSCENO

18 Clasificación canina.

RAZA

20 Recita plegarias fervientes.

ORA

21 Fin trágico en alta mar.

NAUFRAGIO

25 Unidad hereditaria de la vida.

GEN

26 Sísmica o electromagnética.

ONDA

28 Puntadas que cierran una herida.

SUTURAS

32 Instituto tecnológico de renombre mundial.

MIT

33 Corriente fluvial bávara.

ISAR

34 Cesé en mi posición oficial.

DEPUSE

36 Pintor surrealista con bigote icónico.

DALÍ

37 Academia de artes y ciencias.

ATENEO

38 Higiene diaria.

ASEO

39 Regiones delimitadas.

ÁREAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Alimentarse como un bebé.

MAMAR

2 Validan con autoridad.

AVALAN

3 Suavidad de modales.

FINEZA

4 Inicio de isósceles e isótopo.

ISO

5 Maleficio con la vista.

AOJO

6 Tierra de los Bulls de la NBA.

CHICAGO

7 Apenas perceptible.

LEVE

8 Antigua Persia en el mapa.

IRÁN

9 Con el pelo como la nieve, sin teñir.

CANO

11 Persuadida con dinero bajo la mesa.

SOBORNADA

17 Abreviatura de una dama casada.

SRA

19 Vaticinio que viene del más allá.

AUGURIO

22 Fernando entre conocidos.

FER

23 Resistente a las enfermedades.

INMUNE

24 Viaje lleno de aventuras.

ODISEA

27 Escépticos de lo divino.

ATEOS

28 Infección de VIH avanzada.

SIDA

29 Te sirves de lo disponible.

USAS

30 Arrase árboles.

TALE

31 Hongo.

SETA

35 Código FIFA de Perú.

PER

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.