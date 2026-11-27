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Las respuestas al crucigrama del viernes 27 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fernando entre conocidos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Academia de artes y ciencias.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Instituto tecnológico de renombre mundial.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Organización de padrinos y capos.
MAFIA
6 Pulsación con el ratón.
CLIC
10 Comunicados que alertan.
AVISOS
12 Esposa de Zeus y diosa celosa.
HERA
13 Ramillete de flores atado.
MANOJO
14 Zar ruso apodado 'el Terrible'.
IVÁN
15 Alejandro con cariño.
ALE
16 Impúdico, ofensivo al pudor.
OBSCENO
18 Clasificación canina.
RAZA
20 Recita plegarias fervientes.
ORA
21 Fin trágico en alta mar.
NAUFRAGIO
25 Unidad hereditaria de la vida.
GEN
26 Sísmica o electromagnética.
ONDA
28 Puntadas que cierran una herida.
SUTURAS
32 Instituto tecnológico de renombre mundial.
MIT
33 Corriente fluvial bávara.
ISAR
34 Cesé en mi posición oficial.
DEPUSE
36 Pintor surrealista con bigote icónico.
DALÍ
37 Academia de artes y ciencias.
ATENEO
38 Higiene diaria.
ASEO
39 Regiones delimitadas.
ÁREAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Alimentarse como un bebé.
MAMAR
2 Validan con autoridad.
AVALAN
3 Suavidad de modales.
FINEZA
4 Inicio de isósceles e isótopo.
ISO
5 Maleficio con la vista.
AOJO
6 Tierra de los Bulls de la NBA.
CHICAGO
7 Apenas perceptible.
LEVE
8 Antigua Persia en el mapa.
IRÁN
9 Con el pelo como la nieve, sin teñir.
CANO
11 Persuadida con dinero bajo la mesa.
SOBORNADA
17 Abreviatura de una dama casada.
SRA
19 Vaticinio que viene del más allá.
AUGURIO
22 Fernando entre conocidos.
FER
23 Resistente a las enfermedades.
INMUNE
24 Viaje lleno de aventuras.
ODISEA
27 Escépticos de lo divino.
ATEOS
28 Infección de VIH avanzada.
SIDA
29 Te sirves de lo disponible.
USAS
30 Arrase árboles.
TALE
31 Hongo.
SETA
35 Código FIFA de Perú.
PER
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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