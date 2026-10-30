Las respuestas al crucigrama del viernes 30 de octubre

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Forme nudos.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Surco en la piel, muy común en las embarazadas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Océano entre América y Europa.

ATLANTICO

10 Causar un '¡Wow!' sin previo aviso.

SORPRENDER

11 Haga un hoyo.

CAVE

12 Surco en la piel, muy común en las embarazadas.

ESTRIA

13 Jai __, deporte de origen vasco.

ALAI

14 __ Hazm, filósofo y poeta andalusí.

IBN

15 Gravemente dañino y perjudicial.

PERNICIOSO

20 General, que lo comprende todo.

TOTAL

21 Coincidencia total de opiniones.

UNANIMIDAD

26 Forme nudos.

ATE

27 La del Rey Arturo era redonda.

MESA

28 Variedad de vino tinto.

MERLOT

32 Beneficio adicional no esperado.

PLUS

33 Vulgares o poco refinados.

ORDINARIOS

35 Huelen que algo no termina de cerrar.

SOSPECHAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Poner huevos las aves.

AOVAR

2 Tres decenas.

TREINTA

3 Vinilo de larga duración.

LP

4 'We ___ the Champions', canción de Queen.

ARE

5 Nintendo Entertainment System.

NES

6 Potente explosivo.

TNT

7 Elba, actor británico.

IDRIS

8 Flor nacional de Uruguay y Argentina.

CEIBO

9 Hablan en público.

ORAN

10 'Lo barato ___ caro'.

SALE

11 Colegio Americano de Patólogos (sigla).

CAP

16 Átomo cargado.

ION

17 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.

CTI

18 __ Sam, filme de 2001 protag. por Sean Penn.

IAM

19 Santuario de la antigua Grecia.

OLIMPIA

21 Sede de la gestación.

UTERO

22 Apasionados por ciencia, tecnología o cultura geek.

NERDS

23 Alain __, actor francés.

DELON

24 Marca de notebooks.

ASUS

25 Entregas, concedes.

DAS

26 Jefes en tiempos antiguos.

AMOS

29 Labio en inglés.

LIP

30 ___ , two, three.

ONE

31 Tic __, sonido de las agujas del reloj.

TAC

34 Símbolo químico del rodio.

RH

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.