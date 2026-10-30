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Las respuestas al crucigrama del viernes 30 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sede de la gestación.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Forme nudos.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Surco en la piel, muy común en las embarazadas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Océano entre América y Europa.
ATLANTICO
10 Causar un '¡Wow!' sin previo aviso.
SORPRENDER
11 Haga un hoyo.
CAVE
12 Surco en la piel, muy común en las embarazadas.
ESTRIA
13 Jai __, deporte de origen vasco.
ALAI
14 __ Hazm, filósofo y poeta andalusí.
IBN
15 Gravemente dañino y perjudicial.
PERNICIOSO
20 General, que lo comprende todo.
TOTAL
21 Coincidencia total de opiniones.
UNANIMIDAD
26 Forme nudos.
ATE
27 La del Rey Arturo era redonda.
MESA
28 Variedad de vino tinto.
MERLOT
32 Beneficio adicional no esperado.
PLUS
33 Vulgares o poco refinados.
ORDINARIOS
35 Huelen que algo no termina de cerrar.
SOSPECHAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Poner huevos las aves.
AOVAR
2 Tres decenas.
TREINTA
3 Vinilo de larga duración.
LP
4 'We ___ the Champions', canción de Queen.
ARE
5 Nintendo Entertainment System.
NES
6 Potente explosivo.
TNT
7 Elba, actor británico.
IDRIS
8 Flor nacional de Uruguay y Argentina.
CEIBO
9 Hablan en público.
ORAN
10 'Lo barato ___ caro'.
SALE
11 Colegio Americano de Patólogos (sigla).
CAP
16 Átomo cargado.
ION
17 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.
CTI
18 __ Sam, filme de 2001 protag. por Sean Penn.
IAM
19 Santuario de la antigua Grecia.
OLIMPIA
21 Sede de la gestación.
UTERO
22 Apasionados por ciencia, tecnología o cultura geek.
NERDS
23 Alain __, actor francés.
DELON
24 Marca de notebooks.
ASUS
25 Entregas, concedes.
DAS
26 Jefes en tiempos antiguos.
AMOS
29 Labio en inglés.
LIP
30 ___ , two, three.
ONE
31 Tic __, sonido de las agujas del reloj.
TAC
34 Símbolo químico del rodio.
RH
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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