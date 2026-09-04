Las respuestas al crucigrama del viernes 4 de septiembre

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Pieza de artillería.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Cubierta corporal de un caballo o conejo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ave ___: animal como el buitre.

RAPAZ

6 Catedral de Notre ___, templo de Francia.

DAME

10 Espectáculo lírico.

ÓPERA

11 Partes de una coreografía.

PASOS

12 Premiada por sus méritos.

GALARDONADA

14 Desus. anual.

AÑAL

15 Accidentadas, pero sin daño.

ILESAS

16 ___ británico, régimen colonial.

RAJ

17 Pieza de artillería.

OBÚS

18 Llamado para el servicio militar.

RECLUTADO

22 Gobierno, administro.

RIJO

23 Conector para pendrives.

USB

25 Portugués, español o francés.

IDIOMA

28 Preparar el suelo para sembrar.

ARAR

29 Aliviaba una sujeción fuerte.

DESAPRETABA

31 Me abstengo de hacer algo.

OMITO

32 Fértil, copioso de frutos.

FERAZ

33 Parte que se defrauda o se hurta.

SISA

34 Habitante bajito de cuentos.

ENANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Suplicar con fervor.

ROGAR

2 Agarrar con la mano.

APAÑAR

3 Cubierta corporal de un caballo o conejo.

PELAJE

4 Mar de ___: lago salado de Asia central.

ARAL

5 Título de Nicolás II.

ZAR

6 Dinamarquesa.

DANESA

7 Agarraderas de tazas y ollas.

ASAS

8 Mundo de Armani.

MODA

9 Aquellas.

ESAS

11 Sucio, inmundo.

POLUTO

13 Hacer ilustraciones.

DIBUJAR

17 Morada de Zeus.

OLIMPO

19 Paisano de Luka Modrić.

CROATA

20 No se acabará.

DURARÁ

21 Demostraban audacia en sus acciones.

OSABAN

24 Lo que se dobla por el codo.

BRAZO

25 Chiflados, atontados.

IDOS

26 __ Moore, actriz, exesposa de Bruce Willis.

DEMI

27 Madre del dios Horus.

ISIS

28 Junten con ligaduras.

ATEN

30 Antes de 'GE'.

EFE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.