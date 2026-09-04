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Las respuestas al crucigrama del viernes 4 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Accidentadas, pero sin daño.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Pieza de artillería.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Cubierta corporal de un caballo o conejo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ave ___: animal como el buitre.
RAPAZ
6 Catedral de Notre ___, templo de Francia.
DAME
10 Espectáculo lírico.
ÓPERA
11 Partes de una coreografía.
PASOS
12 Premiada por sus méritos.
GALARDONADA
14 Desus. anual.
AÑAL
15 Accidentadas, pero sin daño.
ILESAS
16 ___ británico, régimen colonial.
RAJ
17 Pieza de artillería.
OBÚS
18 Llamado para el servicio militar.
RECLUTADO
22 Gobierno, administro.
RIJO
23 Conector para pendrives.
USB
25 Portugués, español o francés.
IDIOMA
28 Preparar el suelo para sembrar.
ARAR
29 Aliviaba una sujeción fuerte.
DESAPRETABA
31 Me abstengo de hacer algo.
OMITO
32 Fértil, copioso de frutos.
FERAZ
33 Parte que se defrauda o se hurta.
SISA
34 Habitante bajito de cuentos.
ENANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Suplicar con fervor.
ROGAR
2 Agarrar con la mano.
APAÑAR
3 Cubierta corporal de un caballo o conejo.
PELAJE
4 Mar de ___: lago salado de Asia central.
ARAL
5 Título de Nicolás II.
ZAR
6 Dinamarquesa.
DANESA
7 Agarraderas de tazas y ollas.
ASAS
8 Mundo de Armani.
MODA
9 Aquellas.
ESAS
11 Sucio, inmundo.
POLUTO
13 Hacer ilustraciones.
DIBUJAR
17 Morada de Zeus.
OLIMPO
19 Paisano de Luka Modrić.
CROATA
20 No se acabará.
DURARÁ
21 Demostraban audacia en sus acciones.
OSABAN
24 Lo que se dobla por el codo.
BRAZO
25 Chiflados, atontados.
IDOS
26 __ Moore, actriz, exesposa de Bruce Willis.
DEMI
27 Madre del dios Horus.
ISIS
28 Junten con ligaduras.
ATEN
30 Antes de 'GE'.
EFE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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