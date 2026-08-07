Las respuestas al crucigrama del viernes 7 de agosto

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Cuento de ___: historia ficticia", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Cuento de ___: historia ficticia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cuento de ___: historia ficticia

HADAS

6 Tener alucinaciones

DELIRAR

8 Que se pueden deformar sin romperse

MALEABLES

10 Tenía capacidad

PODÍA

11 Escuchadas

OÍDAS

13 Hueso más grande de la pelvis

ILIÓN

14 No eclesiástica ni religiosa

LAICA

15 104, en números romanos

CIV

16 ___ 'n' cheese: plato británico muy popular en EE. UU.

MAC

17 Ladrillo secado al sol

ADOBE

20 Que ha perdido el equilibrio

CAÍDO

22 Pasar casi rozando

RASAR

23 Tablero para procesiones

ANDAS

24 Que critican con burla (fem.)

SATÍRICAS

26 Quitaras la humedad

SECARAS

27 Remotamente

LEJOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Gas en globos aerostáticos

HELIO

2 Juntan metales diferentes

ALEAN

3 "El ___ más largo", película con Sean Connery

DÍA

4 Palmera o baobab

ÁRBOL

5 Pasaba de dentro a fuera

SALÍA

6 Caritativas

DADIVOSAS

7 Liberadas, rescatadas

REDIMIDAS

8 Trituradas

MOLIDAS

9 Removidas de un sitio

SACADAS

10 Dividir en trozos muy pequeños

PICAR

12 Bolsas de tela

SACOS

18 Barco pequeño

BATEL

19 Levanté (el pelo)

ERICÉ

20 El ___: capital de Egipto

CAIRO

21 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)

ANCAS

25 Personaje de "The Big Bang Theory"

RAJ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.