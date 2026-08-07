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Las respuestas al crucigrama del viernes 7 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Personaje de "The Big Bang Theory"”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Cuento de ___: historia ficticia", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Cuento de ___: historia ficticia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cuento de ___: historia ficticia
HADAS
6 Tener alucinaciones
DELIRAR
8 Que se pueden deformar sin romperse
MALEABLES
10 Tenía capacidad
PODÍA
11 Escuchadas
OÍDAS
13 Hueso más grande de la pelvis
ILIÓN
14 No eclesiástica ni religiosa
LAICA
15 104, en números romanos
CIV
16 ___ 'n' cheese: plato británico muy popular en EE. UU.
MAC
17 Ladrillo secado al sol
ADOBE
20 Que ha perdido el equilibrio
CAÍDO
22 Pasar casi rozando
RASAR
23 Tablero para procesiones
ANDAS
24 Que critican con burla (fem.)
SATÍRICAS
26 Quitaras la humedad
SECARAS
27 Remotamente
LEJOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Gas en globos aerostáticos
HELIO
2 Juntan metales diferentes
ALEAN
3 "El ___ más largo", película con Sean Connery
DÍA
4 Palmera o baobab
ÁRBOL
5 Pasaba de dentro a fuera
SALÍA
6 Caritativas
DADIVOSAS
7 Liberadas, rescatadas
REDIMIDAS
8 Trituradas
MOLIDAS
9 Removidas de un sitio
SACADAS
10 Dividir en trozos muy pequeños
PICAR
12 Bolsas de tela
SACOS
18 Barco pequeño
BATEL
19 Levanté (el pelo)
ERICÉ
20 El ___: capital de Egipto
CAIRO
21 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)
ANCAS
25 Personaje de "The Big Bang Theory"
RAJ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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