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Las respuestas al crucigrama del viernes 9 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sucesión continuada de olas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Alain Prost.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Afirmación inglesa.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Las cargaba Moisés.
TABLAS
7 Prefijo de un billón.
TERA-
11 Sucesión continuada de olas.
OLEAJE
12 Poner las partes en contacto.
UNIR
13 Annie ___, cantante y activista.
LENNOX
14 Transporte sobre rieles.
TREN
15 Verdens Gang.
VG
16 Inteligente y perspicaz.
ASTUTO
18 Arco abreviado.
ARC
20 Solo y sin otro de su especie.
UNICO
22 Voz para estimular.
EA
23 Prefijo griego: abeja.
API
24 Alain Prost.
AP
25 Delgado, tenue.
SUTIL
27 Epitafio corto en la lápida.
RIP
29 Se estremece de frío.
TIRITA
32 Perú (internet).
PE
33 El pasado más cercano.
AYER
35 Baile enérgico francés.
CANCÁN
37 Hebra natural de la cabeza.
PELO
38 Formará lazos para un mismo fin.
ALIARA
39 Emplean con regularidad.
USAN
40 Remanentes, sobras.
RESTOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Embudo para granos.
TOLVA
2 Joviales y contentos.
ALEGRES
3 __ Affleck, actor que encarnó a Batman.
BEN
4 Fibra que nace con balido.
LANA
5 Bulbos con dientes.
AJOS
6 Multiplicar por seis una cantidad.
SEXTUPLICAR
7 ___-frutti.
TUTTI
8 Proteger al rey tras un muro de piezas.
ENROCAR
9 'El que __ último, __ mejor'.
RÍE
10 Primo del ADN.
ARN
17 Vinculé.
UNÍ
19 Precaución en cada paso.
CAUTELA
21 Copioso y espléndido.
OPÍPARO
23 Término inglés para 'aire'.
AIR
26 Agarrotamiento muscular.
TIRÓN
28 A duras ___: con gran dificultad.
PENAS
30 Arrase árboles.
TALE
31 Especia en cocina y bebidas.
ANIS
33 Tendero de Springfield con acento particular.
APU
34 Afirmación inglesa.
YES
36 Gato en Londres.
CAT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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