Las respuestas al crucigrama del viernes 9 de octubre

El crucigrama de este viernes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Alain Prost.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Afirmación inglesa.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Las cargaba Moisés.

TABLAS

7 Prefijo de un billón.

TERA-

11 Sucesión continuada de olas.

OLEAJE

12 Poner las partes en contacto.

UNIR

13 Annie ___, cantante y activista.

LENNOX

14 Transporte sobre rieles.

TREN

15 Verdens Gang.

VG

16 Inteligente y perspicaz.

ASTUTO

18 Arco abreviado.

ARC

20 Solo y sin otro de su especie.

UNICO

22 Voz para estimular.

EA

23 Prefijo griego: abeja.

API

24 Alain Prost.

AP

25 Delgado, tenue.

SUTIL

27 Epitafio corto en la lápida.

RIP

29 Se estremece de frío.

TIRITA

32 Perú (internet).

PE

33 El pasado más cercano.

AYER

35 Baile enérgico francés.

CANCÁN

37 Hebra natural de la cabeza.

PELO

38 Formará lazos para un mismo fin.

ALIARA

39 Emplean con regularidad.

USAN

40 Remanentes, sobras.

RESTOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Embudo para granos.

TOLVA

2 Joviales y contentos.

ALEGRES

3 __ Affleck, actor que encarnó a Batman.

BEN

4 Fibra que nace con balido.

LANA

5 Bulbos con dientes.

AJOS

6 Multiplicar por seis una cantidad.

SEXTUPLICAR

7 ___-frutti.

TUTTI

8 Proteger al rey tras un muro de piezas.

ENROCAR

9 'El que __ último, __ mejor'.

RÍE

10 Primo del ADN.

ARN

17 Vinculé.

UNÍ

19 Precaución en cada paso.

CAUTELA

21 Copioso y espléndido.

OPÍPARO

23 Término inglés para 'aire'.

AIR

26 Agarrotamiento muscular.

TIRÓN

28 A duras ___: con gran dificultad.

PENAS

30 Arrase árboles.

TALE

31 Especia en cocina y bebidas.

ANIS

33 Tendero de Springfield con acento particular.

APU

34 Afirmación inglesa.

YES

36 Gato en Londres.

CAT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.