La historia de los videojuegos

Escuchar

Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década del 60 y desde entonces el llamado mundo gamer no ha dejado de crecer y de desarrollarse.

El primer videojuego reconocido como tal fue el OXO, o Noughts and Crosses, creado en 1952 por Alexander Douglas como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. Este pasatiempo, que era una versión digital del clásico juego del gato, se jugaba en una computadora EDSAC.

Sin embargo, fue recién en 1972 cuando los videojuegos dieron el salto al mercado de consumo con el lanzamiento de Pong, de Atari. Este sencillo juego de tenis para dos jugadores se convirtió en un éxito instantáneo y marcó el comienzo de la industria de los videojuegos.

Un año más tarde, ya 15 compañías habían lanzado videojuegos y en 1975 salió al mercado el “Telegames Pong”, la primera consola doméstica de Atari. El nuevo producto -que permitía jugar a Pong en casa- obtuvo un éxito inmediato, generando una enorme cantidad de ingresos para la compañía y atrayendo a numerosos competidores.

El videojuego Súper Mario Bros Captura de pantalla

La era de Spacer Invanders y Mario Bros

La década de 1980 vio el nacimiento de la era de los 8 bits, con la aparición de consolas como la Atari 2600 y la Nintendo Entertainment System (NES). Estas consolas llevaron los videojuegos a los hogares de las personas y juegos como Space Invaders, Donkey Kong y Super Mario Bros. se convirtieron en éxitos instantáneos. Durante este tiempo los videojuegos también comenzaron a diversificarse en términos de género. Los juegos de aventuras, los juegos de rol y los juegos de estrategia se unieron a los de acción y a los de deportes.

La masividad de los juegos dio un giro aún mayor con la llegada de las computadoras hogareñas. A mediados de la década del ochenta esta industria experimentó un crecimiento sin precedentes. Computadoras como la Apple 2, la Commodore 64 o la Spectrum estaban en la mayoría de los hogares de clase media del mundo. Particularmente en la Argentina, las más usadas fueron la Commodore 64 y varios modelos de Sinclair, como la Spectrum ZX81 o la Timex Sinclair 2068.

Una década más tarde comenzó lo que muchos llamaron “La era de los 16 bits”, con la llegada de la Super Nintendo Entertainment System (SNES) y la Sega Genesis. Estas consolas ofrecían gráficos mejorados y una mayor capacidad de procesamiento, lo que permitía desarrollar juegos más complejos y detallados. Fue en esta época cuando los videojuegos comenzaron a adoptar narrativas más profundas y personajes más desarrollados. Juegos como The Legend of Zelda: A Link to the Past y Final Fantasy VI son recordados por sus historias envolventes y su jugabilidad innovadora.

Pero a mediados de la década de 1990 la industria de los videojuegos dio un salto gigantesco con la introducción de gráficos 3D. La PlayStation de Sony y la Nintendo 64 lideraron esta revolución, con juegos como Super Mario 64 y Final Fantasy VII, demostrando las posibilidades de esta nueva tecnología.

Los gráficos 3D permitieron una mayor inmersión y realismo y abrieron la puerta a géneros completamente nuevos, como los juegos de disparos en primera persona y los de aventuras en 3D. Para sumergir al jugador en un mundo fantástico, los creadores de estos juegos lo colocan “dentro del personaje”, es decir que en la pantalla se refleja lo que observa este último, en primera persona. Así, se lograba una sensación de inmersión completamente inédita.

Call Of Duty, uno de los videojuegos en primera persona más populares

Jugar con amigos y la llegada de la realidad virtual

Cuando se avanzaba hacia el nuevo milenio, los videojuegos comenzaron a explorar el potencial de la conectividad en línea. La Dreamcast de Sega fue una de las primeras consolas en incluir capacidades de Internet, permitiéndoles a los jugadores competir entre sí desde diferentes lugares físicos.

Sin embargo, fue la PlayStation 2 de Sony la que realmente popularizó el juego en línea. Con títulos como Final Fantasy XI y EverQuest, los jugadores pudieron explorar diferentes mundos virtuales con miles de jugadores de todo el mundo.

En la última década, la realidad virtual (RV) ha logrado otra importante transformación en la industria de los videojuegos. Dispositivos de RV como el Oculus Rift y el HTC llevan la experiencia de juego más allá. Con ellos los jugadores pueden sumergirse completamente en mundos virtuales, interactuando con el entorno de una forma que nunca había sido posible.

Aunque la tecnología mencionada todavía está en sus primeras etapas, ya ha producido algunas experiencias de juego verdaderamente memorables. Juegos como Beat Saber y Half-Life: Alyx han demostrado el potencial de la realidad virtual para ofrecer una nueva dimensión de inmersión en los videojuegos.

Los videojuegos desembarcan en los celulares Shutterstock - Shutterstock

Los smartphones y la democratización de los videojuegos

Hoy, con el auge de los smartphones, los videojuegos han encontrado un nuevo dispositivo donde desarrollarse. Los juegos móviles han abierto la industria a un público aún más amplio con títulos como Angry Birds y Candy Crush Saga, convirtiéndose en fenómenos culturales. Asimismo, se popularizaron todavía más los clásicos pasatiempos jugados en papel, como el sudoku, las palabras cruzadas y la sopa de letras.

Es que los juegos móviles también han introducido nuevos modelos de negocio, como los juegos freemium, que permiten a los usuarios jugar gratis con la opción de ver publicidades, comprar mejoras y otros extras.

Los videojuegos siguen creciendo

Lejos de haber llegado a su techo, los videojuegos continúan evolucionando a un ritmo vertiginoso. Con el desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada, los límites de lo que es posible en ellos se están expandiendo constantemente.

Las estadísticas también reflejan el futuro promisorio de este sector. La consultora Mordor Intelligence estima que el mercado de videojuegos será de US$272.8600 millones a nivel mundial hacia finales de 2024, y se espera que alcance los US$426.020 millones en 2029.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Aquellos que quieran comenzar a jugar y probar videojuegos gratis desde sus computadoras o equipos móviles pueden acceder todos los días a contenidos nuevos en línea en LN Juegos, la propuesta lúdica de LA NACION. Algunos pasatiempos ofrecen incluso distintos niveles de dificultad -básico, intermedio y avanzado-, lo que les permite a los usuarios aumentar el desafío gradualmente y mejorar sus habilidades.

En la plataforma se encuentran disponibles contenidos diseñados para agilizar la mente y entretener a los usuarios, entre los que se destacan el Crucrigrama, el Sudoku, el Palabra oculta, la Sopa de letras y las Trivias.