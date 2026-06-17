LN Juegos: preguntas frecuentes

Esta nota reúne una serie de preguntas frecuentes de los usuarios de LN Juegos sobre las reglas de los pasatiempos, dónde encontrar las respuestas y qué hacer ante problemas técnicos, entre otras.

“¿Cuáles son los requisitos mínimos para disfrutar de LN Juegos?"

Los pasatiempos de la plataforma están adaptados para funcionar tanto en computadoras (portátiles o de escritorio) como en celulares. Sin embargo, algunos dispositivos pueden presentar inconvenientes dada la antigüedad del hardware o del software instalado. Por ese motivo, a continuación detallamos los requisitos mínimos para disfrutar de LN Juegos.

Requisitos mínimos para disfrutar de LN Juegos en computadoras

LN Juegos funciona correctamente en cualquier computadora moderna, ya sea portátil o de escritorio. No requiere una placa de video especial ni grandes cantidades de memoria. Para una experiencia óptima, se recomienda utilizar una resolución de pantalla con un ancho superior a 360 píxeles.

Requisitos mínimos para disfrutar de LN Juegos en celulares

Los pasatiempos están adaptados para dispositivos móviles con sistemas operativos actualizados. En iPhone y iPad se recomienda utilizar Safari 16.4 o versiones posteriores, mientras que en Android se aconseja acceder mediante versiones recientes de Chrome o Samsung Internet.

Versiones de navegadores requeridas para disfrutar de LN Juegos

Para disfrutar de LN Juegos es importante contar con un navegador actualizado. Son compatibles Chrome y Edge (versión 111 o superior), Safari (versión 16.4 o superior), Firefox (versión 113 o superior) y Samsung Internet (versión 21 o superior). En general, cualquier navegador actualizado durante los últimos dos años debería funcionar sin inconvenientes. Además, es necesario tener JavaScript habilitado y conexión a internet.

Importante: cuando los requerimientos se encuentren cubiertos y aún así algún botón o sección no aparezca -o la pantalla se despliegue de manera extraña-, una prueba que suele resolver el problema consiste en ajustar la resolución de la pantalla, ya que si el tamaño es demasiado grande puede alterar la posición de determinados elementos o incluso hacerlos desaparecer.

“¿Por qué el juego no me toma por válida esta palabra?"

En el caso de los juegos de palabras (Panal de letras, Combinadas, etc.), una consulta frecuente es por qué no se toma por válido tal o cual término. En general, esto se explica en el botón “Reglas” ubicado en la parte superior derecha de los pasatiempos.

En el caso de Panal, por ejemplo, las palabras ingresadas deben tener al menos cuatro letras, incluida la central. No se permiten nombres propios, vulgaridades y palabras en desuso, y solo están habilitados los verbos en infinitivo.

Importante: la base de datos utilizada para validar los términos en cada juego es el diccionario de la RAE. Por lo tanto, si la palabra no se encuentra allí, no será admitida, salvo excepciones.

El botón "Reglas" está presente en la mayoría de los pasatiempos, en la parte superior derecha

“¿Dónde consulto las respuestas de los pasatiempos?"

En la misma zona en la que se encuentra el botón “Reglas” -es decir, en la parte superior derecha del juego- se encuentra en la mayoría de los pasatiempos el botón “Solución”. En algunos casos, como Nexos, esta funcionalidad todavía no fue incorporada, pero estamos trabajando para contar con ella a la brevedad. Mientras tanto, siempre podemos disipar dudas a través de nuestro correo electrónico: LNJuegos@lanacion.com.ar.

“Encontré un error en un juego o tengo una sugerencia de usabilidad: ¿cómo me comunico con LN Juegos?"

Por problemas técnicos, dudas y sugerencias, comunicarse a través del correo electrónico oficial de la plataforma: LNJuegos@lanacion.com.ar.

“¿Los juegos se pueden guardar?"

De momento, no. Sin embargo, estamos trabajando sobre la posibilidad de que los avances queden guardados.

“¿Cómo funciona el ranking?"

Al igual que el acceso al historial de partidas (o calendario), el ranking es una funcionalidad exclusiva para los suscriptores de LA NACION. Se puede acceder a toda la información acerca del mismo a través de este enlace.