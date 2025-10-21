LN Juegos presenta su nuevo ranking general

LN Juegos presentó una funcionalidad muy esperada por la comunidad: el ranking general. Ahora, los usuarios registrados pueden consultar su posición entre todos los pasatiempos y conocer el Top 20 de los mejores del momento.

Además de acceder a la tabla global, la herramienta permite visitar los rankings de cada juego en particular, donde también figuran la posición de los jugadores y el listado de quienes lideran la competencia. Así, es posible comparar puntuaciones, marcar objetivos y seguir de cerca el desempeño propio y el de los competidores.

Por otra parte, el nuevo ranking ofrece la posibilidad de consultar los resultados mensuales ya cerrados, tanto a nivel general como en cada juego. Esto les permite a los usuarios ver su progreso a lo largo del año y medir su constancia en el tiempo.

LN Juegos estrenó su ranking general Bove Tomas (Redaccion)

Con esta novedad -muy solicitada por los fanáticos-, LN Juegos vuelve a elevar la experiencia en la plataforma, al invitar a la audiencia a descubrir su posición, a seguir su desempeño y a disfrutar de los desafíos diarios con una nueva motivación: subir en la tabla y estar entre los mejores.

Descubrí tu posición en el nuevo ranking de LN Juegos a través de este enlace. El único requisito para acceder es estar registrado.

Conocé el nuevo Cruci experto

El flamante ranking llega poco después del lanzamiento de Cruci experto, el crucigrama más desafiante de la plataforma hasta el momento. Este nuevo formato se presenta con un tablero de 13x13 casillas y con definiciones de mayor dificultad, dedicadas a quienes se precian de su habilidad con las palabras. Cada partida combina ingenio, vocabulario y lógica, en un desafío ideal para quienes disfrutan del entretenimiento con un plus de exigencia.

El Cruci experto está totalmente adaptado para jugar desde computadoras y celulares, con la misma experiencia ágil y cómoda de siempre. Además, cuenta con la opción del calendario para visitar partidas previas y con su propio ranking exclusivo, donde cada jugador puede seguir de cerca su progreso y competir con otros fanáticos por un lugar en el podio.

Cruci experto - LN Juegos Tero Vesalainen - Shutterstock

Como valor agregado, este nuevo crucigrama se publica todos los días de la semana, para que nunca falte una oportunidad de ejercitar la mente, aprender palabras nuevas y divertirse en el camino.

Si todavía no lo jugaste, te invitamos a conocerlo a través de este enlace.