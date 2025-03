Nexos: descubrí las relaciones entre las palabras y poné a prueba tu ingenio con el nuevo pasatiempo de LN Juegos

Desde el comienzo de 2025, LN Juegos no paró de renovarse y de sumar nuevos contenidos a su propuesta de entretenimiento. Hoy llegó el muy esperado debut de Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

La usabilidad del pasatiempo es muy simple. Los jugadores deben elegir cuatro palabras que crean que forman parte de un mismo grupo y luego pulsar el botón “enviar” para ingresar la selección realizada. Si estaban en lo correcto, la categoría descubierta se agrupará en la parte superior de la pantalla y podrán continuar en la búsqueda del siguiente conjunto. Caso contrario, perderán una de las cuatro “vidas” disponibles por partida.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno perfectlab - Shutterstock

Como en todos los juegos nuevos de la plataforma lúdica de LA NACION, las reglas pueden ser consultadas en todo momento a través del botón homónimo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Ahora que ya sos un experto, podés disfrutar de Nexos en este enlace.

LN Juegos: una plataforma en constante actualización

Además del lanzamiento de Nexos esta semana y de su predecesor, Memograma, a fines de enero, LN Juegos estrenó recientemente un ranking exclusivo para usuarios registrados y suscriptores, el cual tuvo (y tiene) una recepción fantástica. Por medio de esta funcionalidad los jugadores tienen acceso a un tablero semanal y a otro mensual donde pueden competir entre ellos, pasatiempo por pasatiempo.

LN Juegos estrenó su propio ranking Shutterstock

Pero eso no es todo. En las últimas semanas, la propuesta también tuvo grandes modificaciones a nivel estético y varias mejoras en lo que hace a la experiencia de usuario. El ejemplo más saliente es el rediseño de la página de LN Juegos y del cinturón de pasatiempos que se actualiza diariamente en el sitio de LA NACION. Esto permitió no solo renovar la apariencia de ambos exhibidores, sino además jerarquizar de forma diferenciada algunos de los principales títulos.

Otro salto de calidad fue el rediseño de las trivias, tanto en su versión temática -exclusiva para suscriptores-, como en las de actualidad e interés general que se publican los sábados y domingos. Al igual que en el caso anterior, estos contenidos cuentan ahora con una estética más moderna y con una lectura más ágil de los avances alcanzados en cada partida, entre otras tantas mejoras.

En la página de LA NACION se destaca Memograma, otro reciente lanzamiento de LN Juegos

¿Qué sigue? Por ahora no podemos adelantar nada, pero algo es seguro: fiel a su estilo, ¡LN Juegos no va a quedarse quieto! Para no perderse de nada y estar al tanto antes que nadie de todas las novedades y de los próximos estrenos, la recomendación es seguir de cerca el canal de WhatsApp y el Newsletter de la plataforma.

Ante cualquier duda, consulta o sugerencia respecto de los contenidos, la vía de comunicación número uno es la siguiente casilla de mail: LNJuegos@lanacion.com.ar.

Tomás Bove Por

Temas LN Juegos