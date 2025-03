¿Cuánto es (56 - 17) 2 - 120 + 40 / 2? El cálculo matemático que pone a prueba a las mentes más brillantes

Me gustaría saber en qué nivel está tu inteligencia. Para conseguir eso, existe una prueba que agrada a miles de usuarios y que se posicionó como una opción interesante de entretenimiento: los retos de matemáticas. ¿Cuál es el objetivo? Parece sencillo, pero muchos cayeron. En el mismo se deberá acertar con la respuesta en un máximo de diez segundos. Quizás pensás que no lo lograrás; no obstante, eso no lo confirmarás hasta que lo intentes. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío?

Las matemáticas son fascinantes porque activan el cerebro de inmediato. De acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de México, resolver problemas matemáticos no solo agiliza la mente, sino que también ayuda a relajarte. ¡La combinación ideal para despejarte y reducir el estrés!

Este es el problema que necesitas resolver: (56 - 17) 2 - 120 + 40 / 2. Tenés que recordar las enseñanzas que te brindaron tus maestros en la escuela, ya que ahí está la clave de que consigas la victoria. Incentivá a tu cerebro para que razone. ¡Comienza la cuenta regresiva!

Tendrás tan solo diez segundos para descifrar la respuesta correcta Foto: Creada con Canva

¿Cómo te fue? Si fuiste capaz de resolver correctamente este problema, entonces, tenés buenos conocimientos sobre esta materia. Pese a esta buena participación, no te conformes con ello; practicá y podrás ser más veloz. En el caso de que el tiempo te haya superado o te diste por vencido, el resultado es -22.

¿Qué estrategias pueden implementarse para mantener la motivación al realizar ejercicios de matemática?

Lo principal es identificar tus debilidades y mejorar tu desempeño. Tratá de revisar los ejercicios que realizaste, identificá qué te genera complicaciones para solicitar ayuda y compará tu desempeño cada día. Otra opción interesante es buscar ayuda en las herramientas tecnológicas, tales como aplicativos o programas educativos relacionados con las matemáticas.

Antes de comenzar, tenés que comprender el problema y organizar tus ideas. Acto seguido, dividí el ejercicio en pequeñas partes para que sea más sencillo, prueba diferentes enfoques y, finalmente, comprueba tu respuesta. En caso de que no comprendas, pide ayuda para que se resuelvan tus dudas.

La emoción tiene un papel importante, pues influye en la motivación, la concentración y la capacidad de preservar ante dificultades. Cuando consigues la victoria, el estrés que sientes se reduce, se incrementa la confianza y tomas riesgos que antes te parecía poco probable realizar.

Autor: Marcelo López Chavez.