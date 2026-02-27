¿Dónde está Punch? El acertijo viral del mono del momento que solo las mentes más veloces resuelven en 30 segundos

Los acertijos visuales se convirtieron en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. Además de entretener, estimulan la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento. En las últimas horas, un nuevo desafío comenzó a circular en X y rápidamente se volvió tendencia. El mismo propone encontrar al mono Punch oculto entre decenas de figuras idénticas, similares a su mamá peluche.

El reto está inspirado en el mono japonés que vive en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en las afueras de Tokio. El animal fue rechazado por su madre al momento de nacer y, desde entonces, los especialistas del predio le proporcionaron un muñeco de tela para brindarle contención y estimular su desarrollo. Los videos del pequeño primate con su inseparable muñeco dieron la vuelta al mundo y lo transformaron en un fenómeno viral.

A simple vista, la imagen parece un patrón repetido de monos de peluche casi idénticos. Sin embargo, uno de ellos es distinto y muy parecido a Punch. El objetivo es detectarlo antes de que pasen 30 segundos. ¿Te animás a encontrarlo?

Animate a resolver este acertijo en 30 segundos (Foto: X)

Para resolverlo de forma correcta se recomienda:

Dividir la imagen en sectores y recorrerla de manera ordenada.

en sectores y recorrerla de manera ordenada. No dejarse llevar por la repetición automática del patrón.

Buscar pequeñas diferencias en el color, la expresión o el objeto que acompaña al mono.

La respuesta al acertijo viral del mono Punch

Si mirás con atención la zona derecha de la imagen, apenas por encima del centro, vas a notar un detalle diferente. El mono “escondido” aparece junto a uno de los muñecos, el mismo peluche que hizo famosa la historia de Punch. Ese mínimo contraste rompe la uniformidad del dibujo y es la clave para resolver el acertijo en tiempo récord.

La respuesta al acertijo viral (Foto: X)

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle : encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

: encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración : este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

: este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento : resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

: resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad : los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

: los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo: resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.