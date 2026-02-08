Encontrá el chita oculto en el árbol en un minuto y descifrá el misterio que solo el 1% de los usuarios logra resolver

Los acertijos visuales se convirtieron en uno de los desafíos favoritos de los usuarios en redes sociales. No solo ponen a prueba la agudeza visual, sino también la capacidad de concentración y la paciencia. Pero en las últimas horas uno de los desafíos más extremos sacó de quicio a más de un participante que intentó resolverlo sin éxito.

A simple vista, la imagen parece mostrar apenas un árbol en medio de un paisaje seco, con troncos gruesos, ramas irregulares y pastizales amarillentos alrededor. Sin embargo, en algún punto de esa escena se oculta un chita perfectamente camuflado, aprovechando los colores y las sombras del entorno para pasar inadvertido.

El desafío es claro: tenés solo un minuto para encontrar al animal. Según quienes ya lo intentaron, apenas el 1% de los usuarios logra detectarlo sin ayuda en el primer intento. El resto suele rendirse o necesitar una pista extra. ¿Te animás a resolverlo?

El acertijo que solo el 1% puede resolver (Foto: Depor)

La clave está en observar con atención los contrastes, las texturas del tronco y las formas que no encajan del todo con la silueta del árbol. El chita no aparece completo ni de frente, ya que su camuflaje es tan efectivo que se confunde con la corteza y las sombras del paisaje.

Si después de varios segundos no lográs dar con él, no te frustres. Este tipo de acertijos está diseñado justamente para engañar al ojo y obligar al cerebro a mirar más allá de lo evidente. Para llegar al resultado se necesita de práctica constante.

La solución al acertijo viral

Si no pudiste resolverlo, no te preocupes, a continuación te dejamos la respuesta. El chita se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen, mimetizado con el tronco del árbol y el pasto seco.

La respuesta correcta al acertijo viral (Foto: Depor)

Este tipo de juegos visuales aporta beneficios concretos para la salud mental. Ayudan a estimular la atención y la concentración, ya que obligan al cerebro a enfocarse en detalles específicos y a sostener el foco durante un tiempo determinado. También mejoran la agudeza visual y la percepción, entrenando la capacidad de distinguir formas, colores y patrones. Además, funcionan como una pausa activa frente al estrés diario. Por lo que los expertos recomiendan jugarlos diariamente para mejorar todas las funciones cognitivas.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.