Acertijo visual: encontrá las tres caras dentro de la imagen en menos de diez segundos

Los acertijos son desafíos virales que ponen a prueba a las personas que están del otro lado de la pantalla. Desde el vamos se plantea un enigma o desafío que debe ser resuelto en una cantidad de tiempo determinada. Los grados de dificultad también marcan el terreno: las imágenes pueden ser difusas a simple vista y eso complica aún más el panorama de cara a la resolución final.

En esta ocasión, la instantánea muestra de perfil la cara de un hombre y, a partir de ahí, se plantea el acertijo: habrá que encontrar las tres caras ocultas en menos de diez segundos. Con un puñado de segundos para dar un veredicto, las personas deben agudizar su vista para cumplir con la consigna y así convertirse en un experto en estos desafíos visuales.

Encontrá las tres rostros escondidos en la imagen

Como en todo ejercicio visual, las pistas son indispensables para llegar a buen puerto. En este caso, al tener muy poco margen de tiempo, las mismas deben ser captadas rápidamente para no distraerse con ningún obstáculo que no permita completar el acertijo en tiempo y forma.

Un dato fundamental a tener en cuenta es que los rostros faltantes están en la zona del cuello y el cuero cabelludo, lo que hace aún más atrapante el desafío visual.

La resolución del acertijo

Al finalizar los diez segundos, el acertijo divide las aguas entre quienes dieron en el blanco y los que, por el contrario, quedaron descalificados por no encontrar los rostros o por cumplir con la premisa pero superando el tiempo estipulado.

Además del primer rostro, que sobresale por sobre el resto, existen otros dos en la zona del cuello y otro a la altura de la nuca, formando una silueta con el corte de pelo del modelo.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle : Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

: Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración : Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

: Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento : Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

: Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad : Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

: Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo: Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.