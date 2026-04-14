Ilusión óptica: intentá detectar las caras ocultas en las flores en menos de diez segundos

Un nuevo desafío visual pone a prueba la inteligencia de los usuarios de las redes sociales. Este nuevo desafío, especialmente dedicado para los expertos en la materia, tiene como consigna detectar las caras ocultas en un cuadro repleto de flores. La complejidad del asunto radica en el tiempo de resolución: solamente habrá seis segundos para resolverlo, algo que, a priori, resulta utópico.

Con el reloj como principal obstáculo a vencer, las personas que están del otro lado de la pantalla deberán estar muy centradas a la hora de dar en el blanco con los rostros que se distribuyen en diferentes puntos de la imagen.

El acertijo que se deberá completar en seis segundos

Distribuidas entre los tallos de las flores y plantas, los rostros son los protagonistas de un acertijo que requiere de mucha destreza visual y determinación para poder completarlo en menos de seis segundos.

La resolución del acertijo

Al finalizar el tiempo estipulado, los usuarios quedarán distribuidos entre los que pudieron completar el desafío en tiempo y forma, y quienes pudieron, pero superando el plazo estipulado.

La resolución del acertijo

La resolución del ejercicio visual está marcada con dos círculos amarillos en cada extremo superior de la imagen. De esta forma, queda concluido un nuevo acertijo y los usuarios buscarán otros desafíos acordes a su capacidad.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle . Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

. Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración . Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

. Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento . Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

. Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad . Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

. Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo. Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.