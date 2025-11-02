Acertijo: encontrá la figura distinta en la imagen en menos de cinco segundos y convertite en experto

En un abrir y cerrar de ojos los usuarios deberán descifrar un nuevo acertijo visual. En un desafío solo para expertos, la persona deberá focalizar su mirada en una postal repleta de casas, donde una de ellas se diferencia por un mínimo detalle. La complejidad radica en que todas las figuras están juntas y la gran mayoría son iguales. Además, el reloj es un enemigo letal que solo da cinco segundos de tregua.

El acertijo de las casas que se deberá resolver en 5 segundos

Desde el momento en el que se acciona el reloj, el usuario deberá ser rapidísimo a la hora de dar un veredicto que lo posicionará como un especialista en acertijos o, por el contrario, en un aprendiz que deberá perfeccionar su capacidad visual.

En cuanto a la postal se ven casas en miniaturas y una de ellas se diferencia por un pequeño detalle en su frente. Al ser un acertijo, las pistas guiarán a la persona para concretar el objetivo. Lo primero a tener en cuenta es que la vista debe estar puesta en la zona de la puerta y las ventanas, descartando así algún desperfecto en el techo o en el pequeño jardín que se observa antes de la construcción.

La solución

La resolución del acertijo en el círculo amarillo

Al hilar fino en cada una de las imágenes se ve que una de ellas tiene un faltante en las ventanas. En las restantes figuras, el vidrio está protegido por barrotes y en una de ellas, la protección no está, dejando así al descubierto esta parte donde ingresa luz desde el exterior.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle . Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

. Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración . Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

. Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento . Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

. Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad . Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

. Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo. Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.