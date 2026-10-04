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Test de interés general: contestá las 10 preguntas de la semana sobre la nueva película de Tom Cruise y muchos temas más

Demostrá tus conocimientos en una trivia dedicada a los lectores más informados de LA NACION; corroborá debajo todas las respuestas

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Trivia Soft LA NACION – 2026-10-02

Cómo jugar a las trivias de actualidad de la semana

Las 10 preguntas de la semana de LN Juegos es un pasatiempo online que consiste en responder una serie de interrogantes sobre los temas más relevantes de la actualidad. Se trata de una propuesta inspirada en las clásicas trivias que se publican de lunes a viernes en la plataforma. Las 10 preguntas de la semana son abiertas a todos los usuarios y están basadas en notas publicadas por las principales secciones de LA NACION.

Luego de leer cada pregunta, los jugadores deberán elegir una de las tres posibles respuestas que aparecen debajo de cada consigna para avanzar a la siguiente. Al finalizar, se les informará cuántos aciertos tuvieron.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.

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