El orgullo de los mil millones: unicornios argentinos, un fenómeno que no se detiene

“La industria del conocimiento tiene el potencial de ser tan importante como el agro para Argentina”, es una de las frases que surgen de la entrevista con Pierpaolo Barbieri. Pero, ¿qué tanto de eso es deseo del emprendedor y cuánto de la realidad del mercado refleja su mirada?

Lo que está pasando en Argentina tiene un correlato en la región. Las empresas tecnológicas de América Latina multiplicaron su valor por 32 en los últimos diez años, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su conjunto, las más de mil compañías tecno latinas que el informe releva en la región suman un valor total de 221.000 millones de dólares; cifra que hace diez años apenas superaba los siete mil millones. En el informe del BID se tienen en cuenta a las empresas que hayan recibido financiación por valor de al menos un millón de euros y que hayan alcanzado una valoración de más de seis millones. Otro informe de KPMG Argentina señala que el valor del ecosistema creado por compañías argentinas de tecnología supera los US$ 125 mil millones. Estas empresas de base tecnológica y científica son responsables de 245.000 empleos en América Latina y miles de millones de personas utilizan cada día sus plataformas. Por sectores, el de los servicios financieros y el del comercio electrónico son mayoritarios. Representan el 72% de todo el ecosistema. El podio de unicornios, esas empresas que valen más de mil millones de dólares antes de cotizar en bolsa, lo tiene Brasil con 20 empresas de este porte en total, seguido por Argentina con 11. El resto corresponden a México, Colombia, Chile y Uruguay.

En 2013, la inversionista Aileen Lee acuñó el término por primera vez: mencionó como unicornios a los raros casos en los que compañías alcanzaban esa valuación de mercado pre salida a hacerse públicas. Sin embargo, este hito se está acelerando en muchos países del mundo y la digitalización acelerada impulsada por el contexto global de pandemia funcionó como el más potente disparador del crecimiento de muchas empresas, como meteoritos imparables. Quizá sea hora de buscarles un nuevo nombre.

En Argentina, durante más de una década los reyes fueron solo cuatro. En 2017, el periodista económico Sebastián Catalano publicó el libro Los nuevos reyes argentinos, en el que repasaba la creación e historia de Globant, Despegar, OLX y Mercado Libre, las cuatro empresas nacionales, todas de base tech, en alcanzar este hito. Desde entonces, han surgido otros siete y un número similar podría alcanzar este estadio en los próximos años.

Marcos Galperín, de Mercado Libre Archivo

Pasó una década del cuarteto fundador, hasta que un quinto jugador pidió jugar ese partido. En 2019, se sumó a la lista de unicornios argentinos Auth0, una compañía menos conocida por fuera del nicho digital, que se dedica a la autenticación de accesos a plataformas digitales. Su servicio no tiene el glamour de las plataformas de ecommerce o viajes, pero la creciente importancia de la seguridad informática en la era digital le valió ser nombrada en el puesto 19 de la lista de las 100 empresas más importantes de la nube privada del mundo. Y este año Auth0 lo arrancó con todo: fue adquirida por Okta, otro líder en su rubro por US$ 6500 millones, una de las adquisiciones más grandes en este segmento. Hoy Auth0 es una empresa global, de cultura casi en su totalidad remota, pero con orígenes argentinos.

Actualmente, Auth0, fundada por los argentinos Eugenio Pace y Matías Woloski, emplea a más de mil personas a lo largo de 37 países, con oficinas en Bellevue, Buenos Aires, Londres, Sidney, Tokio y Singapur. La sede argentina es la segunda más grande de la empresa en el mundo en términos de cantidad de empleados.

En el segundo año de la pandemia, los jugadores nacionales se duplicaron hasta alcanzar los necesarios para el picadito de futbol global: once empresas fundadas por argentinos son unicornios hoy. En lo que va de 2021, se sumaron Bitfarms, Vercel, Aleph, Mural; Ualá y Tiendanube. La pandemia fue un catalizador feroz de la digitalización acelerada de las economías globales, que requirieron, como nunca, de los servicios y productos que las empresas de base tecnológica ofrecen. Ese conocimiento está en el ADN de todos los unicornios, que registraron crecimientos vertiginosos que fueron alimentados a su vez de importantes inversiones.

Estas firmas funcionan asímismo como compañías aspiracionales para emprendedores y estudiantes. En todos los casos, estas empresas anuncian nuevos puestos para cubrir, en su mayoría ligados a carreras tecnológicas, pero con muchas oportunidades también en marketing, logística, internacionalización y más. Además, el background de formación no es determinante en las búsquedas que cuentan con todo tipo de perfiles que incluyen filósofos, actores, antropólogos y sociólogos para desarrollar sus productos y servicios.

Néstor Nocetti, Martín Migoya, Guibert Englebienne y Martín Umaran (Globant)

Por otra parte, la naturaleza de startup hace que les resulte más fácil adaptarse a nuevos contextos económicos y de coyuntura con mayor agilidad y rapidez.

Que estas empresas argentinas (en rigor, algunas de ellas fundadas por argentinos pero funcionando casi en su totalidad en el exterior) hayan llegado al estatus de unicornio, potencia al ecosistema emprendedor local que ve en estos casos ejemplos de crecimiento, construcción de equipo, producto y cultura que son estudiados en formación universitaria y ejecutiva. El corazón del negocio de muchos de los unicornios argentinos tiene una incidencia directa en la digitalización de pymes, emprendedores e individuos en general.

Santiago Sosa, cofundador y CEO de Tienda Nube, no tiene dudas: “Las empresas catalogadas bajo este título son y serán las compañías que continuarán haciendo crecer –junto con otros sectores– las economías de cada país, impactando positivamente en la generación de empleo y en la transformación digital de los negocios. Estas noticias nos proyectan a otra escala a todas las empresas locales, y para el país es muy bueno, porque se está atrayendo capital de otras regiones, lo cual se traduce en generación de numerosos puestos de trabajo y en la formación de talento para el presente y futuro de las industrias”.

Nicolás Bonta, Mathieu Vachon, Emiliano Grodzki y Pierre-Luc Quimp (Bitfarms) Bitfarms

Según datos de Argencon, con el impulso adecuado, la evolución de la Economía del Conocimiento puede ofrecer más de 150 mil nuevos puestos de trabajo para el país. En seis meses de 2021 se duplicó el plantel: en marzo, Vercel anunció una inversión de US$101 de dólares y un valor de mercado de US$1100 millones. Esta empresa nació hace cinco años como una plataforma de front end, que usan programadores de software para hacer web dinámicas y veloces. En julio, Aleph recibió una inversión por parte del fondo CVC por US$470 millones y logró un valor de US$2000 millones. Representa en estrategias digitales y de medios a grandes redes sociales y empresas en mercados emergentes. En julio, Mural, una empresa que digitaliza las pizarras de las salas de las reuniones, dijo presente como solución para el trabajo remoto y ya vale US$1000 millones.

Alec Oxenford (OLX) Gentileza OLX

Luego siguió Bitfarms, la minera de bitcoin que funciona desde Canadá y que fue fundada en 2017 por Emiliano Grodzki y Nicolás Bonta. Entonces llegó el turno de Ualá: la fintech que creó Pierpaolo Barbieri anunció una inversión de US$350 millones liderado por SoftBank y Tencent, lo que le dio un valor de mercado de US$2450 millones. A menos de una semana del anuncio de Ualá, Tienda Nube se calzó la titular. La plataforma que simplifica los procesos de venta online para emprendedores alcanzó un valor de mercado de US$3100 millones. Se estima que el valor sumado de todos los unicornios celestes y blancos es de casi US$130.000 millones.

Son distintos, pero hay una matriz que se repite en buena medida en este grupo VIP. Emprendedores amigos que se conocían de la universidad o de empleos pasados, una visión global, su ADN es digital e internet la cancha donde se mueven mejor que nadie.

Agustín Soler, Mariano Suárez Battan y Patricio Jutard (Mural)

Por otra parte, los argentinos tienen un posgrado en resiliencia y adaptabilidad, y en trabajar con restricciones de todo tipo, por lo que la crisis enorme que significó la pandemia fue una de las tantas que muchos de ellos ya habían sorteado. Queda pendiente la diversidad de género: las mujeres están ausentes entre los fundadores, aunque tienen puestos directivos y de liderazgo en muchos lugares claves de estos unicornios. Los emprendedores argentinos tienen visión y ejecución world class, una educación y talento que se destacan en rankings globales y que los más experimentados inversores señalan a la hora de elegirlos.

Santiago Sosa (Tiendanube)

Vigencia y reconversión

El abuelo de los unicornios es Mercado Libre, que hoy no solo es una de las compañías más valiosas de la región, sino que está en el podio global de las plataformas de ecommerce y que no para de sumar productos, como es el caso de la industria de los seguros, donde se está empezando a posicionar. A nivel global, la empresa de Marcos Galperín hoy tiene más de 25.000 empleados, de los que 8500 son argentinos. “A fin de año se habrán sumado más de 16.000 puestos netos, lo que representa un crecimiento del cien por ciento. Principalmente, se busca ampliar la red logística en la región y reforzar las áreas de IT y producto que generan las soluciones tecnológicas para todo el ecosistema”, explican desde la compañía.

De esta manera, el plan implica casi cuadruplicar la cantidad de empleados que colaboran en el área de envíos y sumar alrededor de 4000 nuevos puestos en el área de IT. También se ampliará la dotación de empleados abocados a Mercado Pago, al ecommerce, la prevención de fraude, marketing y diversas áreas de staff. Los puestos mencionados incluyen perfiles de todos los seniorities, con muchas oportunidades para acceder a un primer empleo. En 2020, el crecimiento de empleados en Argentina fue del cuarenta y dos por ciento.

Gastón Taratuta (Aleph) Gentileza

Muchos puestos se generan fuera de Buenos Aires. La mitad de los nuevos puestos de IT que se crearán este año serán para las sedes en el AMBA y la otra mitad, en el interior del país. En Córdoba, habrá 270 nuevos puestos, (un cuarenta y dos por ciento más). Por el lado de Mendoza y San Luis, el incremento será de un cuarenta y uno por ciento a partir de la incorporación de 135 puestos. Esta misma cantidad será la que se añadirá en Santa Fe, Paraná y Rafaela, que corresponde a un aumento del cincuenta y cuatro por ciento en relación con 2020. Otra veterana de este grupo es Globant, la desarrolladora de software especializada en transformación digital, que alcanzó los veinte mil empleados esparcidos en dieciocho países. De ellos, cinco mil son argentinos. Su caso empresarial se estudia hoy en universidades como Harvard, MIT y Stanford, y la consultora IDC la acaba de reconocer como líder global en estrategias de mejora con el cliente en el centro (CX).

Entre las argentinas candidatas a seguir sumándose a este fenómeno, está la desarrolladora de videojuegos Etermax, fundada por Máximo Cavazzani, y la firma de nanosatélites Satellogic, dirigida y creada por Emiliano Kargieman. También Ripio, la billetera virtual de criptoactivos armada por el emprendedor especializado en blockchain Sebastián Serrano. Dentro de las fintechs, avanza a paso firme Pomelo, la nueva apuesta de exejecutivos de Naranja X y Technisys fundada por Miguel Santos, que acompaña a los bancos tradicionales en su digitalización, y Onapsis, abanderada en un nicho de creciente importancia como la seguridad informática. Pero la radiografía de este fenómeno muta mes a mes. Si se mantiene el ritmo de la primera mitad del año, quizás arranquemos el campeonato global 2022 con más jugadores listos para dar la patada inicial.