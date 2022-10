La gata influencer que viaja en primera, recibe regalos de lujo para su cumpleaños y es uno de los felinos de Instagram con más seguidores

Con su pelo largo, suave y blanco, y su andar elegante, Choupette fue uno de los personajes más convocantes de la feria de deco y diseño Maison&Objet, que se realizó el mes pasado en París. La gata bajó del jet en un bolso especialmente diseñado para ella, cuya correa lleva su nombre. La firma de accesorios para gatos top Lucy Balu presentó su colección premium en el corazón de la plataforma de tendencias, que tuvo a la gata birmana de ojos azules como influencer invitada. Después de posar para los fotógrafos, paseó por el stand donde los diseñadores alemanes Mathias Wahrenberger y Sebastian Frank lanzaron una línea de vajilla de porcelana, mobiliario recreativo y sets de equipaje inspirados en la musa de bigotes. Por estos desarrollos obtuvieron el premio Future on Stage de Maison&Objet, un galardón que vincula al mercado del diseño con empresas y talentos emergentes.

Embajadora de la marca y casi tan famosa como su ex dueño, llegó al predio parisino acompañada por su cuidadora Françoise Caçote y Lucas Bérulliers, manager y encargado de marketing. Al principio se mostró tímida dentro de su bolso acolchado, con respiradores y espacios para asomar la cabeza diseñados a medida. Después, salió a caminar por el stand, a olfatear la porcelana y ronronear por el mobiliario ergonómico que se adapta a los estándares del interiorismo. Realizados con materiales locales –el búnker de diseño está en Munich–, los diseñadores mostraron la hamaca de fieltro de lana natural y la plataforma de descanso con rascador, equipada con alfombra de 5 mm de espesor.

“Es clave que estos accesorios sean prácticos para los gatos y, a la vez, entren en diálogo con el mobiliario del hogar”, explicaron Mathias y Frank sobre el pedestal pensado para que los gatos y gatas marquen territorio y lleven adelante la rutina vital del rascado con total seguridad, para ellos y para el resto de los muebles de la casa. “El revestimiento textil de hilo sisal es clave para garantizar la durabilidad del producto y facilitar el reemplazo”, agregaron los directores de la firma.

Choupette también investigó los escalones para incrustar en la pared, que incentivan el ejercicio y permiten trepar por la casa de acuerdo a las necesidades de movimiento de cada uno. Individuales o customizables para que las plataformas generen circuitos, el desarrollo admite múltiples aplicaciones. Bolitas de fieltro con o sin cascabeles tejidas a mano también forman parte del catálogo de Lucy Balu. “Observar, dormir la siesta, rascarse, jugar. Nuestra idea es que los gatos sean gatos en nuestras casas, por eso configuramos opciones para todo los tamaños, pesos y estados de ánimo. Nuestras líneas son atemporales, pensadas para los tímidos, los feroces, los sociables y los escapadizos”, explicó Matthias durante la presentación, en el marco de la Semana de Diseño de París. Por los pabellones de la feria pasaron 58 mil personas, entre industriales, empresarios y visitantes vinculados al universo del diseño y la decoración.

La vajilla fue otro hito del lanzamiento. Esta línea lleva por nombre GARÇON s.v.p. (s’il vous plait), que en francés significa “mozo, por favor”. En colaboración con el estudio Sieger Design, la edición especial que cuesta 549 euros (algo más de $150 mil pesos) lleva la tapa del recipiente bañada en oro. Clásica, en blanco y negro, la vajilla top de porcelana fue pensada para jerarquizar “la ceremonia de la alimentación, con el objetivo de transformar esa experiencia cotidiana en un evento gastronómico para ambos, para el dueño y para su mascota”, señalaron los diseñadores alemanes de Lucy Balu.

“Después de todo los dueños de gatos probablemente se pregunten quién está al servicio de quién. Por eso es lógico que la estación de alimentación sea tan refinada, con oro auténtico. No solo Choupette puede estar feliz con este exclusivo servicio. A cualquier persona que valore el diseño de interiores también le encanta rodear a sus mascotas con accesorios estéticos”, apuntó Michael Sieguer, diseñador industrial asociado.

“Durante siglos, los humanos han vivido en convivencia con los animales, y hoy en día, en particular, los amantes de los animales aprecian las habilidades sociales de sus gatos, perros e incluso pájaros. Por eso, me complace que hayamos creado un producto hermoso y funcional para esta amistad tan especial, y nuestra propia gata Luna ciertamente lo está deseando”, dice Sieger.

Choupette se portó como una reina durante todo el evento. La gata que Karl Lagerfeld adoró por más de 8 años -tanto que para su cumpleaños número 11 le armó un festejo con globos dorados y macarons- ahora quedó en manos de Françoise, la responsable de sus redes, la dieta equilibrada, los controles veterinarios y la recreación. “Es más que un gato, representa la sofisticación y la elegancia”, dijo en una entrevista Karl Lagerfeld, y lo confirmaron los diseñadores en París, donde Choupette se sintió parte del elegante decorado urbano.

La It Pet, que tiene su propia bio en Wikipedia, viene de facturar más de tres millones de euros por posar para una marca de cosméticos y un calendario de autos. Fue portada de la revista Vogue de Alemania junto a Linda Evangelista y las firmas le acercan propuestas para lanzar productos asiduamente. Choupette era en realidad la gatita del modelo francés y amigo de Karl Lagerfeld Baptiste Giabiconi. Durante una Navidad, el diseñador quedó a cargo de su cuidado. No se separaron más. Como el chihuahua Tinkerbell de Paris Hilton, Choupette es una celebrity de pura raza, por eso su nombre, un apodo en francés para chicas coquetas.

Con más de 125k de seguidores y libro propio de 128 páginas, The Private Life of a High-Flying Fashion Cat, la gata integra la exclusiva agencia de publicidad My Pet Agency que lleva adelante Lucas Bérullier.

Al finalizar el lanzamiento en Maison&Objet, los diseñadores de Lucy Balu adelantaron que seguirán investigando las nuevas formas de habitar y compartir espacios entre los gatos y sus dueños, donde se contemplen soluciones para la convivencia, el relax e interacciones lúdicas en un mercado cada vez más sofisticado.

