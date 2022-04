Método Kaizen. Estrategia 20-20-20, la fórmula del éxito para entrenar en poco tiempo

Cuando las personas me dicen que les cuesta entrenar una hora seguida, sea por esfuerzo o por no encontrar el tiempo, suelo indicarles un número: 20-20-20. Es la proporción de minutos en los que les indico que podrían desglosar su ejercicio a lo largo del día. Quizás pueden hacer 20 paseando a su perro por la mañana, otros 20 al mediodía en el gimnasio con un poco de ejercicio de fuerza y otros 20 finales dando una vuelta en bicicleta a la tardecita. Y así, aunque no lo crean, estarán cumpliendo con una importante meta diaria.

Hace muchos años que esta es mi respuesta frente a las inquietudes de quienes me frenan en la calle, en cafés, o, en el último tiempo, me consultan por redes sociales. Por eso mi sorpresa fue grande cuando la semana pasada me encontré leyendo un libro que le daba la razón a mi proceso. Se trata de Un pequeño paso puede cambiar tu vida, de Robert Maurer sobre el Método Kaizen, una antigua filosofía japonesa que sostiene que con pequeñas acciones diarias se alcanzan grandes objetivos.

El método Kaizen, o el 20-20-20), implica ponerse de pie, estirarse, dar un paseo, entrar en acción Shutterstock - Shutterstock

Aunque hagamos una hora de ejercicio todas las mañanas, si luego pasamos otras siete sentados delante de la computadora, somos sedentarios. Por eso, es mucho mejor dividir nuestros períodos de acción. “Cuando estamos sentados, nuestros músculos entran en modo de hibernación , provocando que nuestros cuerpos supriman una enzima (llamada KK1) que destruye parte de la grasa que hay en la sangre. Además, tanto nuestro ritmo metabólico como el ritmo de producción de colesterol bueno se ralentizan”, describe. Lo que sucede es el que cuerpo necesita del flujo descendente de la gravedad. Sin este, el corazón se ve comprometido, el volumen de sangre se reduce, los músculos comienzan a atrofiarse e incluso se ve afectada negativamente la masa ósea.

La solución a este encadenamiento de respuestas peligrosas es el método Kaizen (o mi 20-20-20), ponerse de pie, estirarse, dar un paseo, entrar en acción. Aunque no todos tengan la voluntad o el tiempo para pasar una hora en el gimnasio, sí tienen brechas de 20 minutos para conectarse con su cuerpo. Incluso, en períodos de 15 o 10, con el ideal de llegar a los 60 por día.

“En nuestra cultura de ‘cuanto mayor, mejor’ de películas de gran formato, raciones alimenticias superabundantes y transformaciones extremas, es difícil creer que los pasos pequeños pueden conducir a grandes cambios. Pero la maravillosa realidad es que sí pueden”, sostiene, y yo no pude más que asentir con una sonrisa y subrayar mi lectura pensando en el momento en que la compartiría en esta columna.

Puede aplicarse a más que el ejercicio, pero es una variable donde más claro queda el impacto de los pequeños pasos. Y puede ser el puntapié inicial para otros aspectos de la vida. Porque la motivación siempre puede extenderse a otros frentes.

