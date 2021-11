Naturaleza en casa. Cinco ideas que reinventan la decoración con flores

A quién no le viene a la mente cuando se menciona el concepto de arreglos florales, el típico florero con rosas rojas, rosas, blancas y por qué no amarillas, siempre clásicas, acompañadas de algunas ramas verdes. No obstante, en los últimos años distintas tendencias les quitaron a los arreglos mucho de su solemnidad y hoy la rosa convive con variedades más silvestres como centaureas o la carqueja, y también puede llevarse de maravilla con ramas de quinotos o limones. Los arreglos se reinventaron hacia una versión más libre en la que los clásicos encuentran una nueva armonía con combinaciones antes impensadas. Pero también surgen propuestas de vanguardia que ponen el acento en lo rústico, lo escultórico o lo exuberante, y redefinen climas y espacios.

“Creo que la tendencia es una gran ola de lo descontracturado y de no utilizar tanto el arreglo formal tradicional, apretado, por decirlo de alguna forma. Hoy cualquier espacio de la casa puede estar acompañado de flores, de hecho, me encantan las cocinas con flores o arreglos verdes incluso en los baños”, dice Sonia Doyhambehere, una referente en decoración de casas, locales, eventos e instalaciones. En ese sentido, Adriana Lameiro Vázquez, que junto a su hermana Viviana creó en 2010 The Flowers Company, también considera que el exceso de ornamentos ya no se elige tanto, sino que se ven estilos más naturales, relajados e informales, “informal no es desalineado sino informalmente ordenado y elegante al mismo tiempo”, aclara. Sin duda, el elemento común en las tendencias en decoración con flores es la sorpresa, todas juegan con lo nuevo, lo distinto, remiten a lo lúdico, a la capacidad de ir más allá con nuestra imaginación, lejos de las formalidades.

La propuesta de FÊTE, @fete_ba Silvio Zuccheri

A nivel general, para Patricia Feijo, paisajista, “hay dos tendencias bien marcadas, una en la que se utiliza solo follaje, ya sea de una misma especie o combinando distintas texturas, por otro, los arreglos florales de diferentes tonalidades o monocromáticos, siempre con algún detalle de follaje, como puede ser eucalipto, que se usa muchísimo”, explica. En follaje, entre las variedades que más se ven están las plantas tropicales, como las strelitzia reginaee o flor de pájaro, la vedette de la temporada, junto a las alpinias zerumbet o las infaltables monsteras, que volvieron luego de unos años de ausencia; se suman los raphis y los helechos pteris. “Son todas plantas que tenemos al alcance de la mano si contamos con un jardín o terraza y con solo cambiarles el agua cada tres o cuatro días, tienen la ventaja de durar mucho”, aclara. Respecto a las flores, las anémonas, las peonias, las marimonias y los lilium son las que más se usan, también dalias y cosmos; que combinan con ramas de eucalipto, de durazneros y los repollos, que estuvieron muy de moda durante todo este año. Las tonalidades van por el lado de los pasteles, el blanco y el verde. Al ir un poco más allá, se encuentran algunas subtendencias siempre en línea con lo descontracturado y el factor sorpresa, entre ellas:

Flores y frutas. Las ramas de árboles frutales se cuelan en los arreglos definiendo un nuevo diálogo entre flores y frutos, dos etapas del ciclo de una planta unidos. Para Gabriela Carozzi, creadora de Flores porque sí, es una de las principales tendencias, “las flores silvestres, rurales, de campo, que cada vez más se cultivan en los hogares como escabiosas, centaureas, viznaga, amapolas, lino, espuelas de caballero y las frutas como ramas de quinoto, limones y naranjas o ramas de mora, aún verdes, fusionadas con las flores de corte tradicionales son una de las grandes tendencias actuales”.

Sonia Doyhambehere @soniadoy Silvio Zuccheri

Tropical. Se trata de ramos de hojas gigantes verdes , que suelen usarse en los dressoir o recibidores, también en mesas redondas en un hall de entrada o en una isla en una cocina grande. “Visten mucho porque ocupan un plano muy grande”, explica Mercedes Bermúdez, de Fete, que, junto con su socia, Florencia Szarfer, ambas diseñadoras de la UBA, comenzaron con arreglos de flores secas hace unos dos años y medio. Esta tendencia tropical resulta además conveniente porque las ramas y hojas que se usan como monstera, hoja de Fénix o de Sica, palmera abanico, papiro, filodendro o fruto de ananá, entre otras, duran unos 15 días.

Silvestre. Un pequeño ramo con flores silvestres en el cuarto de una nena o en la cocina acerca lo simple de la naturaleza. Por ejemplo, puede llevar flores pequeñas de manzanilla, espuelas, lavanda o lino. “Es un ramo más aireado porque, por ejemplo, las flores de manzanilla están más separadas, hay más aire entre una y otra flor, los tallos son más irregulares, algo negativo es que duran menos tiempo”, advierte la creadora de Fete.

Minimalista. En este estilo, los arreglos ocupan el espacio de una manera más etérea en una composición con pocos elementos que conviven en equilibrio. “El estilo despojado responde a varias corrientes de decoración como wabi sabi, deco sustentable, hÿgge, que se valen de elementos simples, creando climas, y efectos escenográficos, donde las flores de cerezo, almendro, durazno y ciruelo son las protagonistas indiscutidas”, detalla Carozzi. Para Bermúdez, suelen ir bien en ambientes despojados como livings y bibliotecas, ocupan el lugar de una manera más lineal, más escultórica. “Tienen que ir en un sitio de la casa donde no haya muchos objetos que compitan”, señala.

Anette flowers, @anette_flowers Silvio Zuccheri

Jardines de suculentas. Uno de los ítems estrella dentro de las tendencias en arreglos. No se trata de las suculentas en forma aislada sino su composición en un jardín lleno de tramas, texturas y tonalidades. Un ejemplo podría ser una selección de echeveria, sarmentosa variegada, sedum sediforme, que pueden ir muy bien con una orquídea baby phalaenopsis. “Además de estar de moda, son plantas muy fáciles de cuidar, que incluso uno mismo puede reproducirlas. Se puede cortar un gajo y poner sobre una turba húmeda, luego de un mes saca el brote y se puede trasplantar”, explica Ana Monges, creadora de Anette Flowers, productora de flores de maceta, plantas de interior y algunas variedades de exterior. Además, estos jardines, van bien adentro de la casa o afuera, y pueden ir en la cocina, en el comedor, en un hall, habitación o en una mesa de galería.

Flores secas. Una tendencia que tuvo un boom a partir de la pandemia por la dificultad de conseguir flores frescas. Las flores secas van para todos los ambientes y entre sus ventajas está la de su duración, que es de casi dos años sin necesidad de mantenimiento . “Por ejemplo, un tocado de flores secas, pueden ir en una mesita de luz, en el baño, en una biblioteca. Lo seco te ayuda porque la paleta es suave, acompaña muy bien, son tonos neutros, terrosos, que no irrumpen, sino que armonizan y son fáciles de combinar con el resto de la decoración de la casa”, dice la creadora de Fete. También pueden combinarse con flores frescas lo que aporta un buen mix de colores y texturas.

Floreros XL. Se usan en versión maxi, excesivamente grandes, de cerámica o vidrio, con ramas también extra grandes, por ejemplo, con una o tres varas de alpinias y una hoja grande de monstera. Los sitios preferidos en la casa para lucirlos una mesa en un gran hall de entrada, en la mesa del comedor o de una galería. Representan un punto focal importante y visten espacios.

Un arreglo con el sello de @floresporquesi, con floreros@rancho_deco Silvio Zuccheri

Elogio de lo inesperado

A diferencia de otras épocas, donde los arreglos se reservaban para el living donde se recibían visitas o se reunía la familia, la tendencia es que las flores y plantas, nos conecten con la naturaleza en cualquier ambiente de la casa en donde elijamos ponerlas. Según la creadora de The Flowers Company, los arreglos más importantes y de mayor volumen pueden ir en un dressoir de recepción o en un mueble bajo del living. “A los más enanos y medianos solemos ubicarlos en mesas ratonas que si son lo suficientemente grandes podríamos poner dos en diferentes alturas. En la cocina, puede ir algo fresco y colorido y en los baños se usan arreglos minis con algún verde y alguna florcita, algo sencillo”, explica Adriana Lameiro Vázquez.

En versiones libres, desacartonadas y lejos de las formalidades, los arreglos floreales son hoy un ítem de moda en la decoración de la casa. Ya sean verdes XL, propuestas net, aquellas que van por el mix de texturas o flores en una paleta suave, la clave al momento de elegirlos es jugar con las tendencias y la creatividad.