Qué pasa si ponés una taza de arroz en el baño y por qué los expertos en Feng Shui lo recomiendan

El mantenimiento del hogar requiere atención constante, especialmente en áreas críticas como el baño, donde la humedad y los malos olores afectan el bienestar diario. En este contexto, especialistas en higiene difundieron un método sencillo y económico que utiliza el arroz como elemento principal para la purificación de los ambientes.

El arroz, más que un alimento

Este truco consiste en colocar una taza o recipiente con arroz blanco cerca de la pileta o en sectores del baño que no tengan contacto directo con el agua. El grano posee una propiedad natural para absorber la humedad del aire, lo cual resulta clave para evitar la proliferación de bacterias y gérmenes en espacios reducidos tras el uso de duchas calientes.

Aquel mecanismo ofrece una solución inmediata para quienes buscan reducir los tiempos de limpieza profunda sin sacrificar la frescura del hogar. Si se desea intensificar el efecto, es posible añadir unas gotas de aceites esenciales al recipiente con arroz. Aromas como vainilla o frutilla permiten aromatizar el entorno de manera persistente durante toda la jornada.

Más allá de su función práctica como desecante, el arroz posee una carga simbólica relevante dentro del Feng Shui. Esta disciplina milenaria considera que el cereal actúa como un imán de prosperidad, dado que lo asocia con conceptos de estabilidad, multiplicación de recursos y expansión energética. Para activar estos beneficios, la práctica sugiere el uso de recipientes fabricados en cerámica o vidrio, materiales que representan la claridad.

El éxito de este ritual depende estrictamente de la ubicación elegida en la casa. A raíz de esto, el Feng Shui identifica cuatro puntos geográficos fundamentales para el posicionamiento del tazón:

La puerta de entrada , denominada la boca del Chi, donde el arroz cumple la función de atraer fortuna y bloquear las energías asociadas a la escasez.

, denominada la boca del Chi, donde el arroz cumple la función de atraer fortuna y bloquear las energías asociadas a la escasez. La cocina aparece como el epicentro de la nutrición y el sustento económico . Ubicar el recipiente sobre la mesada o cerca de la alacena refuerza la abundancia constante de la familia.

. Ubicar el recipiente sobre la mesada o cerca de la alacena refuerza la abundancia constante de la familia. El área de trabajo o estudio . Situar el arroz en el escritorio ayuda a canalizar la productividad y la creatividad, elementos indispensables para el crecimiento profesional y la concreción de nuevos proyectos.

. Situar el arroz en el escritorio ayuda a canalizar la productividad y la creatividad, elementos indispensables para el crecimiento profesional y la concreción de nuevos proyectos. La esquina sureste de la vivienda. La zona de la riqueza, identificada en el mapa Bagua, resulta ideal para fortalecer la estabilidad financiera y multiplicar los ingresos de los habitantes.

El arroz y su función desconocida: sirve para neutralizar malos olores

Este método integra la utilidad cotidiana con el valor simbólico de los objetos, transformando un elemento básico de la cocina en una herramienta para el equilibrio ambiental. La combinación del control de la humedad y la gestión energética permite abordar el cuidado de la casa desde una perspectiva integral. La efectividad de este procedimiento radica en la sencillez de los materiales y la constancia en el uso de los espacios clave detallados.

En ese sentido es que los especialistas aseguraron que esta rutina sencilla facilita el mantenimiento del hogar, optimiza la higiene de los baños y fomenta una percepción de abundancia en las distintas habitaciones. Así, el arroz se consolida como un recurso versátil que resuelve problemas domésticos urgentes y responde a inquietudes sobre el orden y la energía del espacio vital.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA