Valentina Cervantes abrió las puertas de su departamento y sorprendió a todos por el cuadro que tiene

Valentina Cervantes se encuentra en plena renovación de su departamento y para ello, hizo un house tour en el que enseñó parte de las habitaciones que lo componen y cómo realiza el cambio poco a poco. La influencer y esposa de Enzo Fernández abrió las puertas y dejó entrever la intimidad de su familia, al tiempo que se llevó todos los aplausos por un cuadro que corona el recibidor y que se vincula al Mundial 2022.

La residencia que poseen en la ciudad de Buenos Aires contempla un piso, en el que, al ingresar, se puede ver la sala de estar y el comedor, con un ventanal que proporciona luz de día a toda hora. Esa misma conduce a un balcón general. El piso es de parquet y ofrece calidez. Los muebles tienen un estilo moderno y minimalista.

Valu Cervantes adquirió nuevos muebles para su living y comedor (Fuente: garage.deco)

Los colores que eligió para ubicar cada nuevo objeto varían en las gamas del negro, blanco y beige, aunque también tiene algunos elementos que destacan con otros colores para darle un toque vibrante a la residencia familiar. El sillón, los asientos de la mesa de madera y las estanterías son las protagonistas de cada espacio.

Así son los muebles del living de Valu Cervantes (Fuente: garage.deco)

El cuadro que posee Cervantes en el recibidor corresponde a una pintura de su esposo con la camiseta del seleccionado argentino durante la final del Mundial de Qatar 2022.

El cuadro mundialista que sorprendió a todos y que decora la casa de la familia Fernández Cervantes (Fuente: garage.deco)

Entre los detalles más llamativos están las arañas que cuelgan en la sala de estar y el comedor, con un diseño de cristales que aportan un aire señorial. Asimismo, hay un espejo con marco dorado, que también se halla en otros rincones del departamento.

Las arañas que decoran las salas del departamento (Fuente: garage.deco)

En cuanto a la cocina, Cervantes no posee grandes extravagancias. Los muebles son sencillos, de color blanco con una mesada de granito negra y plantas que suman una esencia natural y hogareña.