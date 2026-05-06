Es codiciada por todos, resiste el frío y sus flores embellecen cualquier entorno: la planta que puede renovar a tu hogar

La cyclamen o violeta de los Alpes es una planta que ofrece flores en distintos tonos, pero en particular en lila. Es una de las más requeridas por su resistencia a ambientes extremos, en particular al frío. Debido a que se desarrolla al pie de la montaña, adquirió características que le permiten adaptarse en casi cualquier terreno. Por eso, es ideal para que integre la decoración de tu hogar en invierno.

Si tenés la intención de renovar tu espacio y cambiar la energía que lo integra, este tipo de planta podría ser la solución. Su uso dentro y fuera de casa brinda frescura y amabilidad, al tiempo que da la sensación de calidez y transmite amor por la naturaleza.

Las flores lilas son las más populares de esta planta que puede colocarse en cualquier sitio de la casa (Fuente: Pexel)

Las variedades de cyclamen pueden llegar hasta 20 especies, pero la más popular es la que se pinta de flores violetas. Se trata de una herbácea tuberosa originaria del Mediterráneo oriental. Los jardineros de todo el mundo usan las versiones híbridas en interiores y en los jardines.

De acuerdo al sitio especializado en plantas, Verde es Vida, esta tipo destaca por sus flores vistosas de distintos tonos rosados, blanco, rojo y púrpura, con pétalos aterciopelados más oscuros en la base, que se pliegan hacia arriba. Según se informa, las yemas florales suelen aparecer desde finales del otoño hasta la primavera.

Reconocer esta planta es sencillo por sus hojas redondeadas con forma de corazón. Sus colores son coriáceas, verdes por el haz y rojizas por el envés, y presentan patrones de dibujos agrisados. Crecen sobre largos pecíolos que surgen de un punto en el tallo tuberoso.

Cómo cuidar la violeta de los Alpes

Pese a que destaca por su fortaleza, no debe recibir luz solar directa ni por demasiado tiempo. Los especialistas señalan que el cyclamen en general vive mucho tiempo si se tienen en cuenta sus necesidades: un lugar fresco (no más de 18º y no menos de -5º), luminoso y un ambiente húmedo. Se puede sembrar en invierno si se protege a los plantines de las heladas.

La violeta de los Alpes es un tipo de planta que crece en lugares frescos y soporta temperaturas bajas (Fuente: Pexel)

Si decidís colocar esta planta en macetas dentro de tu casa, recordá que no soporta la calefacción ni la sequedad. Es imprescindible que no se mojen las hojas ni las flores; lo mejor es suministrarle agua en un plato ubicado en la base de la maceta para que la absorba por los agujeros de drenaje, y así también le permite eliminar la sobrante.

El sustrato no se debe secar, pero el exceso de agua puede propiciar la podredumbre. Para aumentar su esperanza de vida, las flores y hojas marchitas deben eliminarse.

Cómo cuidar la violeta de los Alpes ( Cyclamen Persicum)

La cyclamen emana un perfume característico y encantador, por eso se colocan en corredores, canteros o esquinas de jardines y en macetas. Su color intenso enamora a muchos, sin embargo, su tallo subterráneo guarda un activo tóxico de potente efecto purgante; por eso al mismo tiempo emite desconfianza con respecto a otras plantas.