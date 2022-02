Nueva película. Batman y Gatúbela llegan con recambio generacional y con dos jóvenes figuras de Hollywood como protagonistas

Robert Pattinson está sentado en un living de lo que parece un cuarto de hotel. La entrevista se realiza, como todas desde los últimos dos años, por Zoom. Él sonríe bastante, a diferencia de Bruce Wayne quien no se le ve un gesto de alegria en las tres horas que dura Batman, la nueva película de la saga, que se estrena esta semana.

Batman junto a Gordon empiezan a deducir las pistas dejadas por El Acertijo, algo que los lleva al mundo del poder judicial y político en connivencia con la mafia representada por el capo Alfonso Falcone (John Turturro) y su lugarteniente, el dueño de la discoteca The Iceberg Lounge, el famoso (por los fans) Oswald Cobblepott, El Pingüino, interpretado por Colin Farrell portando un maquillaje que lo transforma completamente en un personaje de El Padrino pero irlandés, con cicatrices y dientes de oro incluidos. En la disco trabaja como mesera también Selina Kyle, alias Catwoman, o Gatúbela, interpretada por Zoë Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y quien ya había compuesto una superheroína de la competencia en X-Men: Primera Generación, donde hacia de Angel.

En Batman (se estrena en el mundo como The Batman), Zoë usa pelo corto al ras y está así cuando aparece en otra pantalla del Zoom, junto a su coprotagonista.

-Zoë, interpretaste a Catwoman antes, en The Lego Movie.

-Sí, ya dije “miau, miau”.

-¿Te acordaste de eso cuando te contrataron para Batman?

-Nunca pensé que eso me llevaría a esto. Catwoman es uno de mis personajes favoritos, no solo de la historia de los comics, de toda la historia. Si alguien me pregunta si la quiero interpretar, como Lego o persona real, digo que sí.

-El personaje recibe crédito como Selina Kyle, no Catwoman. ¿Cuál versión es la tuya?

-La conocemos antes de que sea Catwoman. La vemos primero como Selina Kyle encontrándose con Batman. Ella tiene mucha habilidad, tuvo la necesidad de sobrevivir y eso la hace salir al mundo exterior. La abandonaron de chica y decidió que no quería encontrarse con nadie nunca más. Creo que cuando la conocemos, Selina trata de zafar y proteger a otros que también fueron abandonados. Por eso también tiene muchos gatos abandonados y le cae bien Batman, porque él también está solo. Él la inspira para convertirse en Catwoman.

-En los comics tiene una relación romántica con Batman, van y vienen.

-Al principio en esta historia, cada uno quiere algo del otro. Yo tengo información que él necesita. Somos dos personas independientes que están trabadas en sus caminos porque cada uno requiere del otro para lograr sus objetivos. Son diferentes, pero muy parecidos. Hay algo intrigante, excitante, atemorizante, porque no sabemos qué ruta vamos a tomar y para dónde va a dirigirse todo. Aún así, la conexión entre estas dos personas es algo muy importante para ellos.

Pattinson y Kravitz encarnan a dos personajes que, desde siempre, viven coqueteándose

Robert Pattinson es el nuevo Bruce Wayne/Batman. El inglés de 35 años se hizo estrella automáticamente al ser el vampiro Edward Cullen junto a Kristen Stewart durante la saga Crepúsculo entre 2008 y 2013. Después de estar en todas las listas de top ten de algo esos años, Pattinson eligió no quedarse como ícono de Hollywood a lo Tom Cruise, sino experimentar con películas alternativas, no megatanques, dirigidas con directores con personalidad propia. Así trabajó con David Cronenberg –en Cosmopolis de 2012 y en Polvo de estrellas de 2014–; La reina del desierto, de Werner Herzog en 2015; Life, del fotógrafo de rock Anton Corbijn, en 2015, y El faro (2019), de Robert Eggers con Willem Dafoe, película hablada en inglés de época, filmada en blanco y negro y con solo dos personajes.

Pattinson vuelve a los blockbusters después de casi diez años –bueno, casi; durante la pandemia estuvo en Tenet de Christopher Nolan, pero no cuenta – y su elección fue idea de Matt Reeves después de verlo en Good Time de 2017, un thriller donde Pattinson hace de un ladrón de poca monta filmado con violenta energía y humor negro.

-¿Cómo fue el proceso de casting? Porque después de la partida de Ben Affleck hubo un tumulto en Warner Bros. y Matt Reeves te propuso al estudio.

-Cuando me interesé en esto el proyecto estaba tibio porque Ben se había ido y nadie estaba muy seguro qué hacer. Me encontré con Dylan Clark, el productor, para preguntarle qué pasaba con Batman porque era el único personaje de comics que me interesaba. Quizás es porque solo me interesan los personajes sucios y Batman es el único superhéroe sucio. Pero el casting fue una de las experiencias más aterradoras que haya hecho. Uno puede tener una idea sobre cómo interpretar a Batman, pero cuando me tocó el casting me dieron el traje de George Clooney y apenas me lo probé estaba sudando un montón. Estaba muy nervioso porque me sentía sellado dentro de un traje de cuero. Fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Cuando tuve el mío de Batman fue como la noche y el día. No fue un proce-so tan largo pero fue increíblemente difícil.

Pattinson, como Bruce Wayne

La historia con Ben Affleck se podría resumir así: había firmado contrato para ser Batman en varios films. Su gran entrada no fue en una película en solitario, sino en Batman vs. Superman. Después, Affleck hizo apariciones en Escuadrón Suicida (2016) y La Liga de la Justicia (2017). Y en el interín, Affleck fue contratado para dirigir una película exclusiva del encapotado. La estrella tenía un excelente relación con el estudio, que ya le había producido Atracción peligrosa (2010), su segunda película como realizador, y después Argo (2013), que se llevó varios Oscars entre ellos el de Mejor Película. Por eso, en 2015 Warner Bros. le propuso a Affleck dirigir The Batman, que contaría una fuga de villanos de Arkham Asylum basado libremente en los comics Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth y en el videojuego Arkham Asylum de 2009.

El rodaje de La Liga de la Justicia durante 2016 y la posproducción al comienzo de 2017 fueron catastróficos. Hasta ese momento no se sabía y no sería hasta comienzos de este 2022 cuando Ben Affleck diera sendas entrevistas al New York Times y Esquire contando sus problemas con el alcohol y la incapacidad de trabajar profesionalmente en La Liga, motivo por el cual en enero de 2017 se bajó de la dirección de The Batman, manteniéndose como protagonista. Pero eso tampoco funcionó y Affleck y Warner decidieron su alejamiento.

Esta versión es aún más sucia que la trilogía de Nolan. La Ciudad Gótica es oscura, húmeda, mala onda. La corrupción está presente en todos lados, las calles están atiborradas de basura, el alumbrado público está roto. Hay delincuencia callejera crónica y como en Pecados Capitales de David Fincher, llueve todo el tiempo. Y también como en Zodíaco –Fincher otra vez– hay un asesino serial que manda mensajes en clave.

"Hay algo intrigante, excitante, atemorizante, porque no sabemos qué ruta vamos a tomar", dice Kravitz sobre la relación entre ellos

Cuando Batman se saca la capucha, se ve un Bruce Wayne con el pelo grasoso con mechas y ojos ahumados. La imagen es muy El Cuervo, la película con Brandon Lee, que además se trataba sobre la búsqueda de un asesino. “Sí, es como una película de asesinos seriales –opina Pattinson–. Creo que en cierto modo todos los villanos de Batman son asesinos seriales, aunque muchas veces se ignora eso. Esta vez sí es una película de asesinos seriales y corrupción política. Cuando hablamos con Matt, él me decía que era una film noir de detectives. En general los directores suelen mostrarte fotos para que te des una idea de la estética y te dicen “esto va a ser noir”, pero al final termina siendo una película de cómics. Esta de verdad es una película noir de detectives en el mundo de Batman que se ve en las novelas gráficas, pero es difícil lograr hacerlo bien en la pantalla. Y sí, definitivamente está la influencia de El Cuervo, que es una de mis películas favoritas. Me pareció interesante pensar en este personaje que vive en una mansión decadente, tambíen como El Cuervo. Batman tiene algo gótico, pero nunca se presentó antes de esta manera. Matt mencionó también a Kurt Cobain y eso me dejó un poco intrigado. [Matt Reeves habló varias veces sobre la canción Something in the Way de Nirvana como inspiración mientras escribía la historia. Una versión remixada del tema se escucha en el primer trailer de la película].

-Batman en la pantalla siempre fue un reflejo de la sociedad. En los 60, con los colores y la psicodelia; en los 80, el de Tim Burton es muy Reagan. En los 90 vuelven los colores con las películas de Joel Schumacher.

-RP: Este Batman refleja que vivimos en una época muy confusa. Demuestra que las estructuras de poder que solían sostener todo empiezan a caerse y es algo que el guion reafirma constantemente. Los padres de Bruce eran como los gobernantes de Gotham, pero la ciudad progresó sin ellos y quedaron como la realeza exiliada; con poder, pero viviendo en una torre de marfil. Bruce se cuestiona el lugar que ocupa en esta estructura de poder y está despertándose.

-¿Tomaron a Frank Miller y su cómic Batman: Año Uno como inspiración?

-RP: Sí, este es el principio de su carrera como Batman. Año Uno es uno de los primeros comics que leí antes de todos los que leí por estar involucrado en la película. Hay partes que creo que no usamos mucho en la película como cuando lo ves pensando cómo hacer algo de manera exitosa y después fracasa. Además el traje no está del todo terminado. Tiene agujeros de balas, se rompe y se ven indicios de varias peleas. Leí varios comics de Frank Miller. Perdón, para ser honesto, leí todos para ver qué comics no hubieran sido utilizados para las películas anteriores y pensar qué podíamos hacer de nuevo.

-Selina trabaja en el Iceberg Lounge cuyo dueño es El Pingüino. ¿Cómo ves esa relación?

-ZK: Lo conoce y tienen una dinámica interesante. La transformación de Colin Farrell no fue como algo que haya visto antes. Lo que lograron es espectacular.

-Uno de los símbolos del personaje de Gatúbela es la máscara, las botas con tacos altos y el látigo. ¿Cómo se justifica eso en tu versión?

-ZK: Ella usa látex porque trabaja en un club y es requrimiento que se use eso. El ambiente de club a su alrededor es apropiado. También, Selina es una camarera que usa distintas pelucas de varios colores en su vida cotidiana. Fue divertido buscar maneras de hacerlo práctico y que tuviera sentido, no solamente porque es Catwoman y esperamos eso de ella.

El director, Matt Reeves, junto al protagonista

Hija de Lenny y la actriz Lisa Bonet, Zoë Isabella Kravitz debutó como actriz en la comedia romántica Sin reservas (2007, con Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart) y pegó el salto en X-Men: primera generación (2011). Se lució, además, en la serie de HBO Big Little Lies, junto a Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Laura Dern, rol que le valió una nominación a los Premios del Sindicato de Actores. Ella además es modelo y música: lidera la banda Lolawolf, cuyo último álbum es Tenderness, de 2020.

La duración de Batman y el tema de los asesinatos en serie que descubren un mundo de política y corrupción hablan de una ambición no ya de Marvel, sino de las películas de superhéroes en general. Hace tiempo, Steven Spielberg, con el tino del maestro que es, había afirmado que las películas de superhéroes se van a convertir en un género en sí mismo, como el western, donde dentro de las convenciones pueden habitar diferentes películas de comedia, terror, thrillers, de público infantil, etcétera. Con Batman, Reeves le suma épica mafiosa al estilo Coppola y El Padrino con una pizca de Michael Mann, famoso por sus historias operísticas de delincuentes. Y como ya es costumbre en el final, aunque cierra 100%, deja abierta la puerta para nuevas aventuras.