Robert Pattinson reveló si tiene o no la intención de hacer una trilogía de Batman

Cada vez faltan menos semanas para el lanzamiento de The Batman, uno de los grandes estrenos de este 2022. En esta nueva película sobre el reconocido defensor de Gotham, Robert Pattinson fue el elegido para interpretar el icónico rol. Y en una reciente entrevista, el actor se refirió a las posibilidad de protagonizar una segunda o tercera entrega de esta encarnación del héroe.

Tráiler oficial de The Batman

En una charla sobre cuál podría ser el futuro de la saga, Pattinson se mostró muy entusiasmado ante la posibilidad de realizar más entregas. Ante la preguntas sobre cuántas veces interpretaría a Batman, él respondió: “Lo haría la cantidad de veces que la gente lo pida, y lo digo en serio. O sea, primero tiene que salir todo bien con la primera. Pero desde luego que hemos hablado con Matt (Reeves, director del film) sobre la idea de hacer una trilogía, y eso sería algo maravilloso. Realmente disfruté mucho, pero mucho, todo este proceso creativo, y este es un personaje muy divertido de interpretar. La verdad es que seguir sería algo encantador”.

Las chances de ver una segunda o tercera parte del Batman de Pattinson, desde luego, depende enteramente de qué taquilla tendrá la entrega inicial. Desde Warner, las expectativas son altas, y se espera que el título logré una elevada recaudación. Por otra parte, están en etapa de preproducción para HBO Max, dos series que estarán ambientadas en el mismo universo de este nuevo Batman cinematográfico.

Colin Farrell es Oswald Cobblepot (el Pingüino) en The Batman WARNER BROS.

La primera de esas ficciones, se centrará en la comisaría de Gotham, y los protagonistas serán Gordon y su grupo de detectives y policías de confianza. El atractivo de la historia, es que permitirá conocer esa ciudad y varios de sus más peligrosos villanos, y tomará como eje un grupo de personajes que tendrá una óptica más cercana a la de un civil cualquiera. El segundo título para la pantalla chica, será protagonizado por Colin Farell en su versión del Pingüino, y la trama mostrará el lado más oscuro del hampa en Gotham.

El Batman de Ben Affleck, no pudo prosperar

Ambientada en el segundo año de Bruce Wayne como el héroe, The Batman se presenta luego de una larga espera, y a diez años del último film solista del personaje. Luego del cierre de la trilogía de Christopher Nolan, Ben Affleck fue el encargado de interpretar al encapotado. Y si bien su versión de Batman era buena, las películas de las que participó, Batman vs Superman y La liga de la justicia, tuvieron un tibio recibimiento por parte de los fans y la crítica especializada. Finalizada esa etapa, Affleck tenía la intención de escribir, dirigir y protagonizar un largometraje como el héroe de DC, pero el proyecto no prosperó, y el actor decidió abandonar el título, que eventualmente quedó en manos de Reeves.

De esa manera, Robert Pattinson terminó por ser el elegido para el difícil rol. El próximo 3 de marzo en la Argentina, el film llegará a los cines y finalmente el público dará su veredicto sobre si habrá más Pattinson en nuevas películas o si será todo un debut y despedida.