11 vinos extra large para el brindis del Día del Amigo

Es una caja con una canilla. Pero la canilla no aparece hasta que no se rompe el sello de la caja. Dentro, una bolsa con tres o cinco litros de vino se ofrece como la solución perfecta y dosificada al dilema de las reuniones de muchos. Y el Día del Amigo, al menos en Argentina, es la ocasión indicada.

Puesto así en litros, el bag in box no resulta tan atractivo. Pero pongamos en contexto: en un bag de tres litros se beben cuatro botellas de las que se pagan tres; 3x1, el asunto va tomando color. Más cuando se trata de un encuentro donde sabemos que de la picada pasaremos al asado y del asado al sanguchito de madrugada con lo que fue quedando sobre los fierros o la tabla en la cocina.

Caja Altas Cumbres Malbec en caja Crédito: Gentileza

Es la ley. Al principio, el meeting del Día del Amigo larga con las mejores botellas -ideales algunas magnum de las que hablaré luego- y las novedades en la vida del grupo. Al rato, cuando el fuego ya es brasa y el asado está casi a punto, la conversación gira en torno a la situación del país y las diferentes opiniones sobre lo que vendrá. Para tarde, a la hora de los sanguchitos, escorar en una suerte de revival de las aventuras de otro tiempo, en la versión mejorada y agrandada con los años.

Justo ahí es cuando no puede faltar una buena copa de vino. Y justo ahí es cuando el bag in box resulta la versión aggiornada y cool de la vieja y querida damajuana, hoy en franca retirada de las mesas, salvo en rincones de Mendoza y Salta donde aún es posible verla gozar de buena salud. Aggiornada, porque buena parte de los bag ofrece vinos de mejor calidad. Cool, porque todo el dispositivo tiene algo atractivo. Aunque, es lícito apuntar, no tanto como para llevarlo a la mesa: conviene tener un decanter o una linda botella para hacer refill y llevar a la mesa.

Otro ejemplar en caja: La Íride, aquí en su versión Malbec Crédito: Gentileza

Ahora bien, ¿qué vinos conviene probar? En el tope de la lista, Las Perdices By The Glass Red Blend 2017 (3lts, $1035) es una carta segura en sabor. O bien Altas Cumbres Malbec 2018 (3lts, $899), que viene en una rústica caja madera. Para los que busquen perlitas de precio, La Íride Cabernet Sauvignon (5lts, $420) es un tinto goloso, pero un hit en relación calidad precio.

El bag in box de Las Perdices Crédito: Gentileza

Las magnum

Pero si los amigos son pudorosos y el bag in box resulta un poco exagerado en sus intenciones, las botellas magnum (1,5 litros) también suponen una manera sana: si en una reunión de ocho personas una botella de 750 da para probar apenas el vino antes de cambiar la botella, la magnum ofrece el doble de copas. Con el plus de que se puede llevar a la mesa.

Las magnum vienen en ascenso en nuestro mercado, particularmente para la mediana y alta gama. Hoy, cualquier marca de vinos que se precie, tiene una botella magnum o más grande entre sus propuestas. Incluso hay restaurantes que sostienen una sección de botellas de otro formato en sus cartas; Don Julio es un buen ejemplo, junto con Oviedo y el Bistró del Faena.

¿Cuáles probar? De los muchos que hay, algunos que vienen de inmediato a la cabeza, son: Portillo Malbec (2018, $360), vino frutal y jugoso, cuya botella serigrafiada alguien guardará de recuerdo en alguna estantería; en el mismo estilo jugoso pero elegantes, Rutini Colección Cabernet-Malbec (2016, $1435) y Finca La Escuela Malbec (2013, $1410).

En los estilos más clásicos y de buen cuerpo con Fabre Montmayou Reserva Malbec (2015, $600), Saint Felicien Malbec (2015, $950), Navarro Correas Reserva Malbec (2017, $800) y el emblemático Luigi Bosca DOC (2017, $1300), un tinto que define el paladar de Luján de Cuyo. Entre los estilos más potentes y de estructura, Clos de los Siete (2015, $1190). No son los únicos, claro, pero si los que más frecuentemente se encuentran.