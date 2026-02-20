“Se disfruta como uno quiere”: en el negocio del vino sigue dando que hablar una curiosa frase de Messi

La vitivinicultura argentina inicia una nueva etapa institucional. El próximo 7 de marzo, en el marco del tradicional Desayuno de la Vendimia, Fabián Ruggeri, actual presidente de Acovi, asumirá la conducción de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) . Ruggeri, ingeniero agrónomo de cuarta generación de viticultores, sucederá al riojano Mario González, marcando el regreso de Mendoza a la presidencia tras diez años y consolidando el peso del sector cooperativo en la estrategia nacional.

El traspaso ocurre en un momento de definiciones profundas. En diálogo con LA NACION, ambos dirigentes coincidieron en que, si bien la calidad del vino atraviesa su mejor momento, la “mochila” de costos internos condiciona el crecimiento. “ El vino nunca estuvo cerrado a las importaciones; el desafío real es la asimetría frente a los subsidios de Europa. Competimos contra Estados que invierten para que su gente no se vaya del campo ”, definió González. En la cámara, en tanto, celebraron el “efecto Messi”: el capitán de la selección nacional viene de decir que toma vino con una reconocida gaseosa de lima limón, frase que puede impulsar el consumo. Messi dijo: “Me gusta el vino, tomo así vino... si no es la misma de siempre: vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien”.

Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y director de la cooperativa La Riojana Gentileza COVIAR

La Argentina se posiciona hoy como el 7º productor mundial de vino y el 11º exportador , con una industria que genera más de 380.000 empleos en 19 provincias. El sector mostró vitalidad en 2024: las exportaciones totales crecieron un 15,3% en valor (U$S933 millones), impulsadas por un récord histórico en pasas de uva (43.515 toneladas). En tanto, el enoturismo saltó un 144% desde 2013, con 486 bodegas abiertas al público. No obstante ello, en 2025 las ventas externas se redujeron un 5% respecto del año anterior y un 30% en comparación con 2022 . Actualmente, el mercado local está amesetado.

La vitivinicultura atraviesa un momento complejo: exportaciones en baja, consumo interno en retroceso y precios de la uva atrasados frente a la inflación Shutterstock

Un balance del 2025

A pesar del contexto recesivo, los números del último año arrojan una lectura ambivalente. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mercado interno mostró una notable capacidad de resistencia, cerrando 2025 con una caída de apenas el 2,3%, un número sensiblemente menor al de otros rubros de consumo masivo. " La industria hizo un esfuerzo enorme por no mover precios al ritmo de la inflación para mantener el consumo, pero fue a costa de la rentabilidad “, explicó Ruggeri.

En el frente externo, mientras el vino fraccionado cayó un 6,3% —facturación en dólares—, surgió una “estrella inesperada”: los derivados de la uva.

"Hoy hay una oportunidad enorme en el mosto y el blanco a granel porque España e Italia no tuvieron buenas cosechas y están pidiendo producto a la Argentina“, agregó Ruggeri, proyectando un 2026 de recuperación exportadora. Vale señalar que el jugo concentrado de uva o mosto creció en 2025 un 3,5%, aunque en facturación bajó 3,6%.

Playa de secado de pasas de uva en Chilecito, La Rioja Gentileza COVIAR

El “ancla” impositiva

Uno de los puntos más ríspidos para la nueva gestión será la relación con la base productiva. Ante las quejas de los viñateros por los bajos precios de la uva (que en muchos casos se mantienen en niveles similares desde hace tres años), las autoridades de Coviar señalan al Estado como el socio más costoso. Un informe de la Universidad Nacional de Cuyo revela que la carga impositiva en la Argentina oscila entre el 58% y el 62% del excedente de una bodega.

" Si nos comparamos con Chile, ellos tienen un 32% o 34%; nosotros los duplicamos y competimos con ellos en las mismas góndolas “, advierte González. A este escenario se suma el costo logístico: trasladar vino desde Cuyo hacia los centros de consumo o puertos es, para el sector, una desventaja estructural que alimenta el fantasma del abandono de vides en variedades menos rentables.

Aun en provincias centrales como Mendoza y San Juan, los costos logísticos representan una desventaja estructural frente a otros países productores Gentileza Coviar

Revitalizar el consumo

La industria ha entendido que el lenguaje solemne alejó a las nuevas generaciones. En el sector celebraron el “efecto Messi”: el comentario del capitán de la selección nacional sobre su gusto por el vino acompañado por una reconocida gaseosa hizo más por la “descontracturación” que años de campañas. “Necesitamos que el vino vuelva a la mesa diaria sin miedo; si el mejor del mundo lo toma con soda, el mensaje es que se disfruta como cada uno quiere”, coincidieron los dirigentes.

Las declaraciones de Lionel Messi sobre sus preferencias de consumo abren una oportunidad para que el sector vitivinícola reconecte con los nuevos públicos

Esta búsqueda de nichos incluye inversiones en vinos “light” y versiones 0.0 para mitigar el impacto de la Ley de Alcohol Cero, a la que consideran una “batalla perdida” legislativamente, pero " dañina desde lo estadístico " , al castigar el consumo responsable en restaurantes sin atacar el foco real de la siniestralidad vial.

Aseguran desde Coviar que mientras los accidentes fatales suelen ocurrir con niveles superiores a 1.5 gramos, la prohibición de una copa (0.1 o 0.2) destruye el hábito del consumo responsable en restaurantes sin atacar el foco real de la siniestralidad Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires - Archivo

Desregulación

Desde su cargo Ruggeri deberá navegar la ambiciosa agenda de desregulación del Gobierno. Si bien la Corporación Vitivinícola celebra la eliminación de trabas burocráticas y el fin del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mantiene una postura firme respecto al control del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, estuvo detrás de la desregulación en el INV Mauro V. Rizzi