A la sombra del Malbec: la variedad tinta de origen francés cada vez más pedida y que explota en estilos

Hermitage, Côte Rôtie, Châteauneuf du Pape: denominaciones icónicas de los grandes vinos del sur de Francia que coinciden en tener como componente central al Syrah, variedad que hoy celebra su día internacional. Esta cepa que se destaca por su intensidad aromática y su buen cuerpo atraviesa una situación paradójica: su superficie plantada en el país lleva ya una década en retroceso, pero al mismo tiempo su consumo crece en la Argentina.

Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la cantidad de hectáreas de Syrah en la Argentina se redujo un 19% entre 2015 y 2024 (aun cuando sigue representando el 5,2% de todas las variedades plantadas en el país). Y si bien su consumo venía siguiendo ese mismo derrotero, el INV destacó que e 2024 se observó “un aumento del 42,5% con respecto al volumen comercializado de esta variedad en el año 2023″.

Paisaje del Valle del Ródano, en el sur de Francia, cuna de los más famosos Syrah del mundo

Oculto a la sombra del éxito del Malbec, invisibilizada por el auge de otras variedades tintas como el Cabernet Franc, el Syrah argentino está presente hoy en las distintas gamas de precios y se destaca en la cima de esa pirámide a partir de vinos de mucha precisión, que apuestan por la frescura y que adquieren identidad a partir de terruños particulares, como el Valle de Pedernal en San Juan.

Aun cuando la mayor parte del Syrah se encuentra plantado en Mendoza, San Juan apostó fuerte por esta variedad a principios del 2000, tentado por la explosión del “shiraz” australiano, y es de allí de donde provienen algunos de sus exponentes más interesantes.

“El Syrah se ha adaptado muy bien a la diversidad de climas y suelos de San Juan –comenta Matías Bauzá Moreno, director de Marketing Pyros Wines–. En las zonas más cálidas, como el Valle de Tulum, se presenta en una versión frutada y fácil de beber. Mientras que, en los valles de mayor altitud, con clima de alta montaña, como en Zonda, Pedernal o Calingasta, esta uva alcanza expresiones más complejas y elegantes”.

La creciente calidad de los Syrah argentinos es resultado de un mayor conocimiento de su cultivo y elaboración, sostiene por su parte Germán Buk, enólogo de Finca Las Moras. Y precisa: “En los últimos años, el Syrah ha evolucionado tanto en términos de calidad como en la forma en que se interpreta en nuestra región. A medida que el conocimiento del terroir y las técnicas de vinificación han avanzado, hemos logrado exprimir al máximo el potencial de esta cepa en San Juan”.

Paisaje de los viñedos en Valle de Pedernal LA NACION

Un aspecto clave ha sido anticipar el momento de cosecha, señala Ricardo Galante, enólogo de Bodega Del Fin Del Mundo, que elabora esta variedad en Neuquén. “Había una tradición de cosechar el Syrah cuando la uva empieza a “arrugarse” un poquito. Es un punto en que la madurez ya está bastante avanzada y se pierden algunos aromas florales y la parte fresca del Syrah. En los últimos años he encontrado varios Syrah que retienen esa frescura y esas flores. La tendencia es no esperar la sobremadurez, sino aprovechar todas las bondades y cosechar unos puntitos antes. Así es como hoy tenemos vinos más frescos, con más fruta”.

Otro de los cambios que ha protagonizado esta variedad es su inclusión en blends no tradicionales en nuestro país. Además de acompañar, como es habitual al Cabernet Sauvignon, al Merlot y al Malbec –e incluso el combinarse con una variedad blanca como el Viognier, como es tradicional en Francia–, en los últimos años han aparecido cortes como el GSM, en el que el Syrah hermana con la Mourvedre y la Garnacha.

Uvas de Syrah SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Hoja de ruta

Quienes quieran aventurarse en esta variedad tienen múltiples opciones, en todos los segmentos de precio, aún cuando la mayoría de sus exponentes se encuentran en una gama de precio entre baja y mediana.

En un valor súper accesible se encuentra el sanjuanino Putruele Estate Bottled Syrah ($6600), ideal para el día a día y con todas las características clásicas de esta variedad. Un peldaño más arriba en precio se encuentran el Pyros Pedernal Valley Syrah ($12.800), con su perfil mineral y un toque salvaje, y el más clásico y mendocino Finca La Anita Syrah ($19.800).

En un valor medio funciona muy bien el también mendocino y con muy buen potencial de guarda Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Syrah ($37.000), o el patagónico FIN Single Vineyard Syrah ($39.200) de una bodega que le pone mucho énfasis a esta variedad como es Bodega Del Fin del Mundo

Arriba, en valores elevados se encuentra el Gran Syrah de Finca Las Moras ($52.746) que combina uvas de distintos valles sanjuaninos, y para quienes quieran explorar el citado blend típico del sur de Francia (Garnacha-Syrah-Mourvedre) se encuentra el mendocino Alma Mater GSM ($60.000).

