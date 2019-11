Los dos cuadrantes del Grandmaster Chime de Patek Philippe, el reloj más caro del mundo

Además de dar la hora, los relojes de pulsera suelen ser un accesorio distintivo de joyería que sirven para lucir en ocasiones especiales. Este es el caso del Patek Philippe Grandmaster Chime 47mm, un modelo diseñado de forma exclusiva para una subasta, donde se vendió por 28 millones de euros, una cifra que lo convirtió en el reloj más caro del mundo.

Esta exclusiva pieza que combina la relojería tradicional y la joyería estuvo a cargo de Patek Philippe, que preparó un modelo para Only Watch, la cita donde se lleva a cabo la subasta filantrópica más lujosa del mundo. Con un precio de base estimado en 3,4 millones de euros, la puja por el Grandmaster Chime terminó por convertirlo en el modelo más caro en su tipo.

Una vista en detalle del reloj Grandmaster Chime de Patek Philippe con la inscripción The only one

El Grandmaster Chime cuenta con 20 complicaciones y dispone de dos relojes, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior. Su caja de acero de 47,7 milímetros cuenta con diversas texturas y diseños en sus bordes. Con un trabajo artesanal que demandó 100 mil horas de trabajo, el exclusivo diseño de Patek Philippe lleva una inscripción junto al cronómetro: "The only one" es la frase que destaca la exclusividad de este reloj.

Posee un calendario perpetuo, cuenta con un repetidor de minutos, un indicador de tiempo mediante el sonido de campanillas y dispone de una segunda zona horaria.