46 años uniendo más que dos orillas: así es la nueva etapa de Buquebus en el Río de la Plata

A lo largo de más de cuatro décadas, millones de pasajeros cruzaron el río con Buquebus acompañando una transformación que incluyó nuevas rutas, mayor capacidad, inversiones en flota e infraestructura, tecnología y nuevos servicios y experiencias. Esa evolución fue el resultado de una estrategia sostenida de inversión e innovación y una meta constante: hacer que viajar entre Argentina y Uruguay resulte cada vez más simple, eficiente y sostenible.

Esa historia entra hoy en una nueva etapa.

Francisco Navegando

Del Francisco a una nueva generación de navegación eléctrica

Uno de los grandes hitos llegó hace más de una década con la incorporación del Buque Francisco, que permitió fortalecer la conexión directa entre Buenos Aires y Montevideo con mayor confort para los pasajeros y una tecnología que para su momento fue innovadora.

Propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), el Francisco significó un paso muy concreto en el proceso de reducción de emisiones. Buquebus desarrolló para eso infraestructura específica, incluyendo una planta de licuefacción propia. La utilización de GNL permitió reducir cerca de un 25% las emisiones de CO₂ frente a combustibles tradicionales. El proceso continuó en tierra con la incorporación de energía solar en Puerto Madero y nuevas soluciones orientadas a mejorar la experiencia del pasajero. A esto se sumaron proyectos en Colonia, Montevideo, Punta del Este y otros puntos de Uruguay.

La llegada del China Zorrilla representa ahora el salto más ambicioso de esa evolución: hablamos de un buque con propulsión 100% eléctrica y cero emisiones directas durante la navegación. Un buque que casi en su totalidad emplea energías renovables.

Propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), el Francisco implicó en su momento un paso clave en el proceso de reducción de emisiones.

El China Zorrilla y una nueva escala

Con 130 metros de eslora y capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el China Zorrilla es el buque 100% eléctrico de gran porte más grande del mundo. Su escala permite transportar más del doble de pasajeros que el Francisco y otros buques que operan la ruta Colonia. Pero su transformación no tiene que ver solamente con el tamaño.

El China Zorrilla incorpora un sistema de almacenamiento de energía de más de 40 MWh y ocho waterjets impulsados por motores eléctricos de alta potencia. Su incorporación requirió también de una nueva infraestructura energética, capacitación de tripulaciones, protocolos específicos, mantenimiento especializado y coordinación entre los diferentes actores de la operación portuaria. Por lo pronto, tanto en Colonia del Sacramento como Buenos Aires se desarrolló ya la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer al nuevo buque.

Mayor capacidad, menor impacto por pasajero

Durante años mejorar la conectividad significó, principalmente, sumar frecuencias. Con Francisco primero, y con el China Zorrilla ahora, Buquebus suma a la ecuación otra variable: transportar más pasajeros en cada viaje, utilizando buques de mayor capacidad y menos impacto ambiental.

Esta combinación permite disminuir la huella de carbono por pasajero transportado. Pero a la vez los buques están diseñados con mayores espacios de recreación, distintas cabinas/clases (Económica, Turista, Business y Primera) y experiencias gastronómicas con diferentes servicios a bordo.

El buque Francisco, reconocido con un récord Guinness por su velocidad, fue concebido para unir Buenos Aires y Montevideo de manera directa, utilizando GNL como un combustible más eficiente y de menor impacto ambiental que los combustibles marítimos tradicionales. Esta conexión permite que pasajeros con destino a Montevideo y otros puntos del este de Uruguay puedan llegar directamente a la capital, reduciendo largos trayectos terrestres en buses y automóviles desde Colonia.

El China Zorrilla responde a una lógica complementaria: la idea es potenciar la conexión de cercanía Buenos Aires-Colonia con propulsión 100% eléctrica y cero emisiones directas durante su operación. Su mayor capacidad abre además una oportunidad para que Colonia deje de ser principalmente un punto de tránsito y se consolide en cambio como destino final, generando más estadías, experiencias y actividad turística. De ahí que disponer de más horarios puede beneficiar al pasajero, aunque la conectividad también debe medirse por capacidad, precio, confort, seguridad, calidad del servicio e impacto ambiental.

La estrategia apunta a adaptar las frecuencias a la demanda de cada período y utilizar eficientemente embarcaciones de mayor capacidad. En temporada baja, por ejemplo, esto puede significar operar tres frecuencias diarias hacia Colonia en lugar de las cinco o seis que Buquebus llegó a operar históricamente en determinados períodos.

Nuevos motivos para viajar

Hace más de dos años Buquebus decidió redoblar su apuesta por el desarrollo de Colonia como destino, anticipándose a la mayor capacidad de conectividad que hoy representa el China Zorrilla. La compañía desarrolló verticales vinculadas con Aventura, Eventos, Cultura, Wellness y Gourmet, transformando actividades deportivas, recitales, gastronomía, bienestar y experiencias culturales en nuevas razones para cruzar el Río de la Plata.

Durante el período, Buquebus logró incrementar cerca de un 50% tanto las reservas hoteleras como los viajes a Colonia del Sacramento, preparando estratégicamente el destino para una nueva etapa. Un ejemplo claro: la Media Maratón de Colonia. El evento desarrollado junto a Buquebus Aventura alcanzó 1.732 inscriptos y 1.550 corredores, de los cuales 670 viajaron desde Buenos Aires con Buquebus.

La convocante Media Maratón de Colonia.

La misma lógica se aplicó desde Buquebus Eventos con el recital de La Renga en Colonia. Para acompañar la convocatoria, la compañía dispuso un buque con capacidad para 1.100 pasajeros, especialmente programado para que los asistentes pudieran viajar desde Buenos Aires, disfrutar del espectáculo y regresar después del show.

La estrategia, en definitiva, pasa por no esperar a que la nueva capacidad genere demanda, sino preparar el destino y crear nuevos motivos para viajar. Así, la llegada del China Zorrilla encuentra a Colonia en un proceso de desarrollo iniciado años atrás y preparado para alcanzar una nueva escala.

Los datos desde Uruguay muestran un crecimiento sostenido de turistas que eligen Buenos Aires con mayor frecuencia. La ciudad atraviesa un gran momento, con atractivas propuestas de teatro, gastronomía, cultura, compras y entretenimiento y una ventaja fundamental para el pasajero uruguayo: el destino está muy cerca, y llegar resulta realmente fácil. A esto se suman las visitas a familiares y la posibilidad de utilizar Buenos Aires como puerta de entrada al resto del país. Buquebus viene desarrollando una amplia propuesta de paquetes que integran buque, avión y hotel hacia algunos de los destinos más atractivos de la Argentina, generando así un flujo turístico más equilibrado entre ambos países.

La transformación en tierra

La nueva etapa requiere también transformar la infraestructura en ambas orillas del Río de la Plata. En Buenos Aires, esa visión se materializa en Portal Buquebus, el proyecto de más de 90.000 m² que en Puerto Madero amplía el concepto tradicional de terminal para convertirlo en un nuevo espacio de conexión con la ciudad.

El plan contempla la ampliación y modernización de la terminal, nuevas mangas y espacios operativos, cerca de 850 plazas de estacionamiento, un hotel de 150 habitaciones, una torre residencial, espacios verdes y áreas de servicios. También sobresalen el web check-in, terminales de autogestión, nuevos procesos de embarque y la infraestructura energética vinculada al China Zorrilla.

Del otro lado del río, el gobierno uruguayo y la Administración Nacional de Puertos vienen impulsando obras de infraestructura en el Puerto de Colonia, acompañando el crecimiento del movimiento de pasajeros y preparándose para el incremento de volumen que podrá generar esta nueva inversión de Buquebus.

FIT 2026: el futuro de la conectividad, en primera persona

Esta transformación será uno de los ejes de la participación de Buquebus en FIT 2026, donde la compañía estará presente dentro del espacio de Uruguay.

El martes 29 de septiembre a las 10:30, Buquebus brindará una charla dedicada al China Zorrilla y al futuro de la conectividad en el Río de la Plata, poniendo en perspectiva una historia de 46 años de evolución, inversión e innovación para acercar Argentina y Uruguay.

El China Zorrilla es el capítulo más reciente de esa historia y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa: con más capacidad, nuevas experiencias y una nueva forma de unir Argentina y Uruguay, impulsada 100% por energía eléctrica.

Más información: Buquebus

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