Qué pasa si se abandona un tratamiento con antibióticos por la mitad

Suspender un antibiótico porque los síntomas desaparecieron puede parecer una decisión inofensiva. Sin embargo, cuando un profesional de salud prescribe estos medicamentos, es importante seguir el esquema indicado y no modificarlo por cuenta propia.

La razón está en que sentirse mejor no significa necesariamente que la infección haya desaparecido por completo. De acuerdo con la Dra Yessica Pérez González, infectóloga experta en antibióticos e infecciones oportunistas, interrumpir el tratamiento puede dejar bacterias remanentes y favorecer una recaída.

Es importante respetar el esquema de antibióticos prescripto por el médico jajam_e - Shutterstock

Además, los antibióticos no deben tomarse de cualquier manera. La dosis, la frecuencia y la duración dependen del medicamento y de la infección que se busca tratar. Por eso, saltarse dosis o alterar los horarios también puede afectar el tratamiento.

¿Qué ocurre cuando se suspende el antibiótico?

Cuando una persona deja de tomar el medicamento antes de lo indicado, algunas bacterias pueden permanecer en el organismo. Esto puede hacer que la infección reaparezca y requiera una nueva valoración médica.

La especialista explica que los horarios tampoco son un detalle menor. Algunos antibióticos permanecen activos durante determinado tiempo en el organismo, por lo que las dosis se establecen en intervalos específicos para mantener el efecto del medicamento.

Por ejemplo, si un antibiótico fue formulado cada 8 o 12 horas, tomar las dosis juntas o retrasarlas puede dejar periodos en los que el medicamento no ejerza el efecto esperado. Por eso, respetar el horario forma parte del tratamiento.

La recomendación es seguir exactamente las instrucciones entregadas por el profesional de salud y consultar antes de suspender el medicamento si aparecen molestias como náuseas, diarrea o dolor abdominal.

Los antibióticos pueden producir efectos adversos, en ese caso hay que consultar con el profesional de la salud para modificar la medicación o detener el tratamiento ASEBIO - ASEBIO

Los antibióticos pueden producir efectos secundarios y, si estos aparecen, lo adecuado es recibir orientación profesional en lugar de modificar el tratamiento por cuenta propia.

No todas las infecciones necesitan antibióticos

Los antibióticos están diseñados para combatir infecciones causadas por bacterias. Por eso, no son útiles contra enfermedades provocadas por virus, como el resfriado común o la gripe.

En la información entregada por la especialista se señala que incluso algunas infecciones frecuentes de garganta o estómago no requieren estos medicamentos. Determinar si existe una infección bacteriana corresponde al profesional de salud, quien puede valorar los síntomas, la evolución del cuadro y, cuando sea necesario, solicitar estudios.

Tomar un antibiótico cuando no hace falta tampoco es una práctica adecuada. Puede ocasionar efectos secundarios y contribuir al problema de la resistencia a los antimicrobianos, que ocurre cuando los microorganismos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos.

La Organización Mundial de la Salud considera este fenómeno una amenaza importante para la salud pública mundial.

¿Qué hacer con los antibióticos que sobran?

Guardar algunas tabletas para utilizarlas durante una enfermedad posterior tampoco es recomendable. Aunque los síntomas parezcan similares, una nueva infección puede tener una causa diferente y no necesariamente requerir el mismo medicamento.

Es recomendado no tomar antibióticos de un tratamiento anterior en una nueva infección africaimages.com (Olga Yastremsk

También existe el riesgo de que el antibiótico guardado no sea el adecuado para la bacteria que está causando la nueva infección. Si se toma por cuenta propia, además, el esquema puede quedar incompleto.

Por eso, los organismos de salud recomiendan no guardar, compartir ni utilizar antibióticos sobrantes para futuras enfermedades. Si quedan medicamentos después de completar el tratamiento indicado, se debe consultar cómo desecharlos de manera segura.

El uso responsable comienza antes de tomar la primera dosis; el antibiótico debe ser indicado cuando realmente sea necesario y, una vez formulado, debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones profesionales.

Así se reducen los riesgos para el paciente y se contribuye a preservar la efectividad de estos medicamentos.

Por María Paula Lozano Moreno