50 fotos. Los invitados a la intervención de Aldo Sessa y Sofía Freixas al piso 14 del Kavanagh, “el más caro de Buenos Aires”

Sofía Freixas tiene 20 años y estudia comunicación. "Hace dos años, en plena pandemia estaba encerrada en casa y me puse a pintar, a copiar cuadros de artistas que me gustaban y a pasarlos a digital. Después empecé a tomar elementos de esas cuadros y a armar obras mías, superpop. Quedaron cosas lindas y las subí a Instagram. Me empezaron a subir los seguidores y luego me convocó una galería en Argentina. Ahí pensé que esto podía ir en serio". Hoy sus obras intervinieron el piso 14 del Kavanagh.

Gonzalo M Colini