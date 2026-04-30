5 gigantes para disfrutar más todos los días

Las marcas más reconocidas del mercado son parte de Club LA NACION y suman al disfrute de cada mes. Supermercado, estaciones de servicio, heladerías y tiendas deportivas presentan descuentos imperdibles para quienes buscan sacarle el máximo partido a su suscripción.

Carrefour

Carrefour resuelve la compra diaria, la semanal y también la del mes

Carrefour es una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo y una de las más arraigadas en el mercado argentino, con décadas de presencia en el país y una propuesta que cubre desde productos frescos y de almacén hasta indumentaria y artículos para el hogar. Con locales en formato hipermercado, market y express distribuidos en todo el territorio, y una tienda online con entrega a domicilio, permite resolver las compras del hogar en una sola parada o desde el celular. El lunes es el día clave para los socios de Club, con el descuento más alto de la semana tanto en tiendas físicas como online.

Freddo

Chocolate Dubai, una de las novedades del año de Freddo

Con más de medio siglo de historia y más de 140 sucursales en todo el país, Freddo es sinónimo de buen helado argentino. Su proceso de elaboración sin conservantes y con ingredientes de primera calidad incluye un mezclado de al menos cuatro horas que garantiza la textura cremosa que lo distingue. El dulce de leche es el gusto emblema de la marca, aunque la carta nunca deja de renovarse con propuestas originales que ya tienen sus propios fanáticos.

Sportline

Sportline ofrece una enorme selección de marcas deportivas

Sitio web: www.sportline.com.ar

Beneficio: 15% en compra online y presencial todos los días

El dato: ofrece envío en el día para toda el AMBA y hasta 6 cuotas sin interés, tanto en sucursales como en la tienda online

Nacida en San Justo en 1966 como un emprendimiento familiar de calzado, Sportline creció hasta convertirse en una de las cadenas de indumentaria y equipamiento deportivo más importantes de la Argentina, con más de 20 sucursales en todo el país y una tienda online con envíos a domicilio. Su catálogo reúne las principales marcas, como Puma, Fila, Reebok, Skechers, Under Armour y Head. La propuesta cubre todas las edades y disciplinas con stock amplio.

YPF

Cambiar el lubricante es un paso fundamental para que el auto optimice su marcha

Con más de 1600 estaciones distribuidas en todo el país, YPF es la red de abastecimiento energético más extensa de la Argentina. Su combustible Infinia maximiza la potencia y vida útil del motor mediante tecnología de punta, al tiempo que sus shops YPF Full acercan la pausa necesaria en todo camino, proponiendo desde un antojo dulce y un café a hamburguesas y sándwiches dignas de cualquier almuerzo o cena. A la vez, su área de Boxes ofrece un servicio integral de mantenimiento vehicular, en el que el recambio de aceite es un paso fundamental que garantiza la seguridad del andar.

Adidas

El gigante deportivo Adidas ofrece un amplio catálogo de ropa, zapatillas y accesorios

Sitio web: www.adidas.com.ar

Beneficio: 15% en locales adheridos todos los días

El dato: entre las colecciones de este año hay una fuerte presencia del animal print en zapatillas, calzas y tops

Con más de 75 años de historia, Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, presente en fútbol, running, básquet, tenis y lifestyle. Su catálogo combina calzado, indumentaria y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas que van desde el uso cotidiano hasta colecciones de alto rendimiento. En Argentina, la marca tiene una presencia fuerte con locales propios en los principales shoppings y zonas comerciales del país.

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