9 tendencias de moda para implementar ya

Lo que se llevará esta temporada.

Leila Sobol SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 14:28

No falta mucho para que la primavera esté entre nosotros. Y con ella las ganas de renovar guardarropas, adquirir piezas que sublimen nuestros looks y que expresen algunas de las tendencias que se proponen para esta temporada. Aquí 9 ideas para incorporar en primavera y seguir usando todo el verano.

1)Sastrería de verano

Jazmín Chebar

En tejidos tecnológicos, livianos, respirables, como los que incluye en su nueva colección Jazmin Chebar. En formatos novedosos, como palazzos con bolsillos utilitarios o los blazers superlargos, la apuesta a la sastrería se ve reivindicada en 2020.

2)Plateado fever

Prüne

En total looks para las más osadas, como propone Prüne, o en pequeños detalles como complementos, o recortes metalizados en una prenda de algodón. Las variantes son infinitas, la premisa es darle lugar al brillo sin tanta moderación.

3)Lino: el tejido más buscado

Giesso

En monoprendas o en looks con prendas combinadas, el lino es un tejido noble, liviano y perfecto para llevar en todos los colores y formatos, como lo muestra la nueva colección de Giesso. Con algodón se combina para el atuendo diurno; con seda para la noche.

4)Sneakers para todos

Mimo

En los looks adultos, las zapatillas de materiales flexibles que es la favorita de las marcas, es un hit. También tienen su versión de moda los niños, de la mano de Mimo & Co que los lleva de un modo supercanchero con looks perfectos para jugar.

5)Chaleco, el gran comodín

Cibeles

Si, para una noche de fiesta. O para una reunión de trabajo. Todo depende de cómo se lleve. Los blancos de lino que se incluyen en la nueva colección de Cibeles, son perfectos para darle un toque masculino y cool a cualquier outfit.

6)La minibandolera

Lazaro

Nos gusta a todas. Porque es muy cómoda, práctica e ideal para la ciudad. Además, porque es el mejor complemento para una salida nocturna. Y si viene en tonos jugosos, como los que invita a llevar Lazaro, se convierte en un accesorio It de la temporada.

7)Calzas futuristas

PUMA

Esas que transforman por completo el sportwear y lo convierten en streetwear de lujo. Esas que son perfectas para lucir con un top y una chaqueta de jean o con una camisa maxi, de corte masculino, y un blazer. Con recortes en blanco y negro, o coloridos, y un tejido tecnológico, como las que propone PUMA, son el ítem infalible para relajar cualquier look.

8)Amor amarillo

Mishka

Es un color radiante y que, aunque no parezca, combina con casi todo. Con tonos oscuros, para apaciguarlo; con naranja o rojo, para una paleta fuego como la que propone Mishka esta temporada; o con blanco para un atuendo sofisticado y fresco.

9) Jean en total look

Bensimon

El siempre favorito de todas las épocas, continua vigente en total looks. Sobre todo cuando se trata de la tendencia masculina, como lo incorpora Bensimon en su última colección.

Conocé todas las tendencias de la primavera-verano 2019-20 en #FRONTROW, la Semana de la Moda Digital.