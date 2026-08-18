90 años sin Federico García Lorca: vida, obra y frases del poeta
El poeta y dramaturgo nació en España; sus obras se recuerdan hasta el día de hoy; falleció a los 38 años
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Se cumplen 90 años del fallecimiento de Federico García Lorca, una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XX. El poeta, dramaturgo y director teatral, es recordado por su capacidad para combinar la tradición popular andaluza con las corrientes de vanguardia de su época.
Es considerado integrante de la Generación del 27, un grupo de brillantes escritores y poetas españoles que se unieron en 1927 para homenajear a Luis de Góngora.
La vida de Federico García Lorca
Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Granada, España. En sus inicios mostró interés por la música, el dibujo y la literatura. Completó sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada, donde conoció y entabló relación con importantes intelectuales y artistas como Manuel de Falla.
En 1919 se mudó a Madrid, para vivir en la célebre Residencia de Estudiantes, un centro de intercambio intelectual donde convivió con Salvador Dalí y Luis Buñuel. Fue durante estadía que consolidó su vocación literaria y comenzó a compartir su trabajo. Gracias a su participación en la Generación del 27, un grupo que renovó la poesía española, se convirtió en uno de los autores más populares de la época.
Incursionó en el teatro, dirigiendo La Barraca en 1930. Se trataba de un grupo universitario que recorría distintas regiones de España para presentar obras clásicas a quienes no tenían acceso a la cultura.
La obra de Lorca
La obra de Federico García Lorca abarcó poesía, teatro y prosa. Entre sus libros más conocidos se encuentran Impresiones y paisajes, Libro de poemas, Canciones, Romancero gitano y Poeta en Nueva York.
Su estilo se caracterizaba por el simbolismo, la influencia de la cultura andaluza, la musicalidad y la exploración de temas como el amor, la libertad, el deseo, la injusticia y la muerte. En el teatro, se lució con obras como Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, piezas claves del teatro moderno.
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la tensión política que desembocó en la Guerra Civil Española. En agosto de 1936 fue detenido cerca de Granada y finalmente fusilado. Federico García Lorca falleció el 18 de agosto de 1936. Su muerte causó una gran conmoción y lo convertirlo en una figura emblemática de la cultura española.
Las frases más recordadas de Federico García Lorca
- “Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio”.
- “La suerte viene a quien menos la aguarda”.
- “Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima”.
- “El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta”.
- “La poesía no quiere adeptos, quiere amantes”.
- “El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros”.
- “Esperando, el nudo se deshace y la fruta madura”.
- “Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar”.
- “La soledad es la gran talladora del espíritu”.
- “En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida”.
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