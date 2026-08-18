90 años sin Federico García Lorca: vida, obra y frases del poeta

Se cumplen 90 años del fallecimiento de Federico García Lorca, una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XX. El poeta, dramaturgo y director teatral, es recordado por su capacidad para combinar la tradición popular andaluza con las corrientes de vanguardia de su época.

Es considerado integrante de la Generación del 27, un grupo de brillantes escritores y poetas españoles que se unieron en 1927 para homenajear a Luis de Góngora.

La vida de Federico García Lorca

Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Granada, España. En sus inicios mostró interés por la música, el dibujo y la literatura. Completó sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada, donde conoció y entabló relación con importantes intelectuales y artistas como Manuel de Falla.

La vida y obra de Federico García Lorca

En 1919 se mudó a Madrid, para vivir en la célebre Residencia de Estudiantes, un centro de intercambio intelectual donde convivió con Salvador Dalí y Luis Buñuel. Fue durante estadía que consolidó su vocación literaria y comenzó a compartir su trabajo. Gracias a su participación en la Generación del 27, un grupo que renovó la poesía española, se convirtió en uno de los autores más populares de la época.

Incursionó en el teatro, dirigiendo La Barraca en 1930. Se trataba de un grupo universitario que recorría distintas regiones de España para presentar obras clásicas a quienes no tenían acceso a la cultura.

La obra de Lorca

La obra de Federico García Lorca abarcó poesía, teatro y prosa. Entre sus libros más conocidos se encuentran Impresiones y paisajes, Libro de poemas, Canciones, Romancero gitano y Poeta en Nueva York.

Vida y obra de Federico García Lorca

Su estilo se caracterizaba por el simbolismo, la influencia de la cultura andaluza, la musicalidad y la exploración de temas como el amor, la libertad, el deseo, la injusticia y la muerte. En el teatro, se lució con obras como Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, piezas claves del teatro moderno.

Federico García Lorca: una de las figuras más importantes de la literatura Archivo

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la tensión política que desembocó en la Guerra Civil Española. En agosto de 1936 fue detenido cerca de Granada y finalmente fusilado. Federico García Lorca falleció el 18 de agosto de 1936. Su muerte causó una gran conmoción y lo convertirlo en una figura emblemática de la cultura española.

Las frases más recordadas de Federico García Lorca