¿A qué huele el espacio? Astronautas de la Estación Espacial Internacional lo revelan

Mucho se habló sobre las particularidades del espacio exterior intermitente a la Tierra, en especial sus olores y sensaciones que tan solo pudieron ser percibidas por los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) y algunos magnates que han logrado comprar vuelos comerciales por fuera de la exosfera.

Si bien se mencionó que el cosmos no tiene olores perceptibles por el ser humano, algunos testimonios de científicos de la ISS despertaron un gran interés sobre este tema, ya que dicen que el espacio desprende un aroma particular a un metal quemándose o las pastillas de frenos desgastadas, pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Te contamos.

NASA

El universo y sus olores

Un artículo publicado por National Geographic, asegura que el universo no tiene olor porque no hay gases ni aire que puedan desprender un aroma característico: únicamente existe el vacío. No obstante, la comunidad científica plantea algunas hipótesis que intentan explicar el aroma que perciben los astronautas de la ISS.

Una de las ideas que se suscitaron alrededor de este tema, es que el olor proviene de una particular reacción oxidante en el momento en que los analistas se someten a la cámara de despresurización al entrar en la nave, ya que a diferencia de la Tierra, el oxígeno inmerso en el espacio es atómico, es decir, de un solo átomo (O), por lo que “le falta la molécula diatómica O2″.

Los expertos explican que los trajes de los viajeros, al entrar a la estación, están contaminados con partículas de oxígeno atómico, por lo que al hacer contacto con el O2 distribuidor por la nave, se genera una reacción de formación de ozono (O3), que provocaría ese particular “olor a quemado”.

Por otro lado, dicen que el olor de las estrellas moribundas también podrían ser una de las razones, ya que los astros en sus últimos momentos de existencia generan un hedor conocido como PAH (hidrocarburo policlínico aromático), el cual se mueve por el espacio ayudando a la creación de nuevas constelaciones. Además, según refiere el medio citado, es un olor que también se encuentra en la Tierra, por lo que es similar al dicho por los astronautas.

ESA

“Ese misterioso aroma es tema de debate fraterno entre los astronautas. Se comparó con un bistec a la plancha, metal caliente, gases de soldadura y olor a barbacoa, por nombrar algunas opciones”. Son palabras del astronauta Tim Peake sacadas de su libro ¿Por qué el espacio huele a barbacoa? Y otras preguntas que solo un astronauta puede responder’.

