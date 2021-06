Acusan de crueldad a un salón de belleza por insertar peces vivos en uñas postizas

Para lucir hay que sufrir, dicen algunos, pero en este caso quiénes sufrieron fueron animales inocentes. La cuenta de Instagram del salón de belleza @Nail_Sunny, acostumbrada a publicar videos con diseños osados de manicura, quiso sorprender a sus seguidores con un tutorial sobre cómo colocar peces vivos dentro de uñas esmaltadas, pero lo que recibió fueron acusaciones de actuar con crueldad hacia los animales.

El video, ya borrado de su perfil, se llamó El Acuario. Mostraba cómo hacer una uña esmaltada con brillos y una punta cilíndrica donde entraba una pequeña medida de agua. Los creadores del video pusieron al pez en ese pequeño hábitat de plástico, y lo mantuvieron dentro de la uña durante unos segundos, antes de transferirlo nuevamente a un tanque más grande.

El momento en que un pez es trasladado dentro de una uña.

Si bien la publicación no mostraba la manicura cerrada con el pez adentro, varios usuarios los acusaron de difundir contenido que mostraba crueldad hacia los animales: “Siempre me gustan sus videos pero esta vez me parece demasiado”, “Esto es ridículo”, “Aunque sea para divertirse, no está bien”, fueron algunos de los comentarios.

La manicura "El Acuario" concluída.

El video llegó hasta la organización de protección animal PETA, la más grande del mundo: “Usar animales como si fueran accesorios de belleza es triste y estúpido”, sostuvo Elisa Allen, directora del grupo, en declaraciones al medio británico Metro: “No hay excusa para arrancar peces sensibles de su hábitat natural para confinarlos en compartimientos pequeños y artificiales, mucho menos cuando estos están adheridos a las uñas de las personas”.

