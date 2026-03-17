Fue estrella de Baywatch, es una defensora a ultranza de los animales y la arrestaron por invadir una propiedad privada

En los años 90, fue una de las caras más conocidas de una serie icónica, Baywatch, con la que alcanzó la fama internacional. Sin embargo, su perfil público fue poco a poco asociándose a su fuerte compromiso con los derechos de los animales. En las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser arrestada por invadir una propiedad privada en el marco de una protesta.

Se trata de la actriz Alexandra Paul, quien fue detenida por segunda vez acusada de liberar animales el domingo pasado en la localidad de Blue Mounds, en Wisconsin. La actriz de 62 años fue arrestada luego de que un grupo de entre 50 y 60 manifestantes supuestamente invadiera la propiedad de Ridglan Farms, alrededor de las 8.30.

La revista People tuvo acceso al informe elaborado por la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, que señala que la intérprete fue una de las 20 personas detenidas durante el procedimiento policial.

Alexandra Paul, durante la première de la serie After Baywatch: Moment in the Sun, estrenada en 2024 Michael Tullberg - Getty Images North America

Ridglan Farms es uno de los dos únicos criaderos de perros de raza beagle en los Estados Unidos que experimentan con animales para investigación científica, lo que desde hace años lo convierte en un foco de críticas por parte de organizaciones que denuncian las condiciones en las que se crían y utilizan a los animales.

De hecho, en octubre pasado, la Fiscalía de La Crosse y la propia empresa alcanzaron un acuerdo por el cual la instalación dejará de vender perros criados específicamente para investigación biomédica a partir de julio, una medida que fue celebrada por grupos defensores de los derechos animales, aunque consideran que llega después de años de reclamos.

La actriz, décadas atrás, durante una celebración por los 100 episodios de Baywatch Ron Galella - Ron Galella Collection

En ese contexto, el 15 de marzo “unos activistas irrumpieron en las instalaciones y comenzaron a llevarse numerosos perros”, informó la Oficina del Sheriff, que describió el episodio como una acción coordinada que derivó en la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Tras el incidente, algunos de los beagles robados fueron recuperados y devueltos al criadero, aunque otros continúan desaparecidos. Durante el operativo se confiscaron dos vehículos, herramientas y otras pruebas para avanzar en la causa y determinar responsabilidades individuales dentro del grupo de manifestantes.

Paul se muestra en las redes sociales en permanente contacto con la naturaleza

Las autoridades señalaron que continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido, reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a todos los involucrados. El sheriff Kalvin Barrett dijo: “Entendemos que la gente siente afecto por los beagles de Ridglan Farms, y respetamos su derecho a expresar esa pasión a través de protestas pacíficas, pero nuestra función es velar por la seguridad de todos y responder cuando se producen actividades ilícitas”.

Y agregó: “Animamos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre el bienestar animal o las prácticas de investigación a que se comunique a través de vías legales y constructivas. La Oficina del Sheriff mantiene su compromiso de preservar la seguridad pública, promover el diálogo pacífico y garantizar que todas las partes puedan ejercer sus derechos dentro del marco de la ley”, concluyó.

El arresto de la estrella de Baywatch por allanamiento de morada se produce años después de otro episodio judicial que también la tuvo como protagonista y que en su momento generó un intenso debate público en torno a los límites del activismo.

En septiembre de 2021, la actriz fue acusada de hurto menor por supuestamente robar dos gallinas de un camión de Foster Farms. En aquel caso, Paul fue declarada inocente, en un fallo que fue interpretado por sus seguidores como una validación de su postura.

Paul milita el activismo animal desde hace décadas

Más de una década antes de ese episodio, la intérprete ya había hablado abiertamente sobre su militancia en defensa de los animales. La actriz se hizo vegetariana a los 14 años y a los 47 adoptó una dieta vegana. A los 26 años ya había dejado de usar cuero, lana, seda y pieles, y en sus contratos de actuación especificaba que no usaría “ningún maquillaje probado en animales”, una cláusula que mantuvo a lo largo de su carrera.