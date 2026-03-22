Con un aspecto peculiar, lo rescataron en un barrio residencial y conocieron su triste pasado: “Lo habían bajado de un Lexus”

El perro es de una de las razas “de moda” que se volvieron populares en redes sociales; pero su fama no pudo evitar que fuera víctima de la maldad humana

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Esa tarde, se quedó paralizada cuando vio en su teléfono la imagen de un perro con la piel completamente al descubierto, solo, en medio de una calle poco transitada de Los Ángeles. Como fundadora de Logan’s Legacy 29 y con una amplia experiencia en rescates, Suzette Hall encontró innumerables animales abandonados, pero éste “era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes”.

De inmediato, Hall condujo al barrio del condado de Los Ángeles donde le habían indicado que estaba el animal. Pronto encontró al perro aterrorizado dando vueltas en la misma esquina de la foto que había visto unos horas atrás. Estaba inquieto, como si buscara algo, y cualquier ruido nuevo lo sobresaltaba.

. Facebook Suzette Hall

“El pobre perrito estaba solo, hambriento, asustado y muy nervioso”, escribió Hall en un posteo de Facebook. “No dejaba que nadie lo ayudara…”

Pero no fue hasta que Hall habló con una vecina que descubrió la terrible verdad sobre el perro al que llamaron Pitzen. “La vecina me contó que un Lexus rojo se detuvo y dejó caer a dos perros. Era probable que el otro hubiera terminado en un refugio, así que empecé a llamar lo antes posible y hacer lo necesario por encontrarlo también”, dijo Hall.

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Las circunstancias eran inimaginables. Pitzen -de raza Xoloitzcuintli, mejor conocido como el perro mexicano sin pelo- no solo había sido arrancado de su hogar y abandonado a su suerte en las calles, sino que también había perdido a su mejor amiga cuando el control de animales se la llevó.

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Una vez solo, Pitzen se volvió aún más esquivo. Por mucho que los vecinos intentaron ayudarlo, él se negaba a que alguien se acercara lo suficiente y finalmente encontró un escondite donde refugiarse.

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Para cuando Hall llegó, Pitzen ya había perfeccionado su estrategia para evitar a la gente. Pero Hall se negó a darse por vencida. “No me iría hasta que estuviera a salvo. Era muy angustiante verlo vivir con ese miedo constante”.

Hall primero colocó una trampa para perros con comida en el interior, pero fue en vano. Luego, la vigiló durante horas, siguiendo cada movimiento de Pitzen hasta que finalmente lo vio escabullirse en la esquina de una casa abandonada. Al descubrir su escondite, Hall corrió al supermercado más cercano y compró un montón de comida caliente y tentadora.

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Después, volvió a colocar la trampa y se alejó, con la esperanza de que Pitzen tuviera hambre y curiosidad suficientes como para picar el anzuelo. Cuando regresó a la trampa, se alegró enormemente al ver a Pitzen dentro.

Hall se sintió aliviada de tener a Pitzen a salvo, pero no podía dejar de pensar en su hermana. Mientras lo subía al coche y lo llevaba a la clínica veterinaria, prometió llamar a los refugios locales para buscar a la otra perra con la que lo habían dejado.

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Aunque afectado emocionalmente, Pitzen estaba bien. Finalmente se calmó lo suficiente como para dar y recibir cariño, y el personal de la clínica veterinaria disfrutó muchísimo de su compañía. “Todos en la clínica veterinaria se enamoraron de él. Su personalidad es simplemente encantadora”.

Hall continuó la búsqueda de la hermana de Pitzen, como había prometido, y pronto recibió noticias esperanzadoras, aunque tristes. Afortunadamente, la hermana de Pitzen fue encontrada sana y salva en la perrera local. Pero ya tenía una larga lista de espera de posibles adoptantes, y por mucho que lo intentó, Hall no pudo sacarla del refugio.

El Xoloitzcuintli o xolo -símbolo sagrado en la cultura azteca- vive, desde hace unos años, un renacimiento global impulsado por su historia y su aspecto inconfundible. Fue en 2017, con el estreno de Coco (2017), que Disney y Pixar inmortalizaron a la raza a través de Dante, el inseparable y carismático compañero de Miguel. Más allá del entretenimiento, la película funcionó como una plataforma de divulgación que permitió rescatar del olvido su legado histórico y el profundo simbolismo que representa para México.

Su aspecto inconfundible (piel lisa, mirada profunda y porte elegante) despertó el interés en las redes sociales, donde son presentados como “perros con alma ancestral”. Eso explica, la larga lista de interesados en adoptar a la hermana de Pitzen.

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Aunque fue triste terminar su búsqueda de la hermana de Pitzen sin encontrarla, Hall se siente aliviada de saber que está a salvo y en camino de encontrar una familia amorosa. En cuanto a Pitzen, el dulce niño está creciendo sano y feliz, listo para encontrar un hogar maravilloso para siempre.

Pitzen anhela un final feliz. Pronto, estará acurrucado en una cama calentita con una familia a la que llamar suya, y los recuerdos de su doloroso pasado quedarán en el olvido.

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