Aditi Nerurkar, médica de Harvard: “Escribe cinco cosas por las que estás agradecido cada día”

La sobreestimulación cotidiana y el agotamiento crónico perjudican el bienestar general. Ante este escenario, la experta en salud mental Aditi Nerurkar compartió una serie de pautas para recuperar el equilibrio mental y regular la respuesta del organismo frente a las presiones actuales.

Gratitud y ansiedad: cómo funciona la técnica diaria que recomienda Aditi Nerurkar

En el podcast Real Pod, la médica y docente de Harvard Medical School detalló que una práctica constante de agradecimiento puede ayudar a modificar patrones de respuesta y mejorar el bienestar. Nerurkar señaló que el ejercicio de “escribir cinco cosas por las que estás agradecido” puede ayudar a “reconfigurar el cerebro” al disminuir la ansiedad y mejorar el ánimo.

Esta herramienta combate la “falta de horizonte”, un estado de desgano y ausencia de motivación futura. La especialista indicó que esta condición “está impulsada por la reacción de estrés” de la amígdala cerebral, la cual prioriza la supervivencia inmediata sobre la planificación.

Para superarlo, recomendó dormir en la “hora dorada” del sueño, entre las 22 hs y las 23 hs, caminar cinco minutos al día y fortalecer lazos comunitarios. Al respecto, Nerurkar recordó un estudio sobre “vínculos débiles” que demostró que interacciones rápidas con desconocidos incrementan el bienestar general.

Uso del celular y estrés: las pautas de Aditi Nerurkar para reducir la sobreestimulación

La sobreconectividad perturba la mente mediante el “cerebro de pochoclo”, estado en que la atención salta constantemente. Nerurkar explicó que este proceso hace que la realidad fuera de las pantallas parezca “lenta, poco interesante y aburrida”. Esto impulsa a las personas a buscar el teléfono.

Esta conducta responde a un impulso de autopreservación. La especialista señaló que, ante la tensión, el cerebro experimenta el “impulso primal” de buscar peligro que imita a los antiguos vigilantes nocturnos que escaneaban el entorno.

La experta comentó que más del 50% de las personas revisa su teléfono al despertarse. Esto eleva el agotamiento en una sociedad donde entre el 70% y el 74% de la población convive con síntomas de estrés.

La especialista aseguró que escribir cinco motivos de agradecimiento ayuda a disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo Magnific

Para mitigar esta sobrecarga, propuso establecer límites digitales, como evitar el teléfono de noche para reducir la actividad de la amígdala. Según detalló, el 60% de las personas con cansancio extremo enfrenta una “incapacidad para desconectarse” del trabajo.

Resiliencia tóxica: la diferencia que plantea Nerurkar frente al estrés y el agotamiento

La comprensión del estrés exige diferenciar la adaptación saludable de las exigencias desmedidas. Nerurkar definió la resiliencia auténtica como la “capacidad biológica innata para adaptarse, recuperarse y crecer” ante la adversidad. Esta perspectiva asume que el descanso es una “necesidad biológica” indispensable.

En contraste, la “resiliencia tóxica” opera bajo la premisa de “productividad a toda costa”. Esto fuerza a tolerar la incomodidad para continuar sin pausa. La especialista advirtió que este comportamiento, ligado a la cultura del esfuerzo desmedido, acelera el desgaste crónico.

Para evitar este agotamiento, Nerurkar sugirió adoptar una “ambición consciente” que equilibre el esfuerzo y el bienestar. Así, contrastó la “felicidad basada en el consumo” —que genera una insatisfacción constante— con la felicidad basada en el propósito y la comunidad, de impacto más saludable y duradero.

La práctica de la gratitud permite combatir el desgano y recuperar la motivación para pensar en el futuro Magnific

Multitarea vs. monotarea: por qué Nerurkar aconseja concentrarse en una sola actividad

Realizar múltiples actividades disminuye la eficiencia mental. Nerurkar aclaró que la multitarea es un mito, dado que únicamente el dos por ciento de las personas posee un cerebro capaz de procesar dos estímulos complejos a la vez. En realidad, ocurre una “alternancia de tareas” que debilita la corteza prefrontal.

Como contrapartida, aconsejó adoptar la monotarea mediante bloques de tiempo de diez a 15 minutos, o de hasta 20 minutos, con “pausas cerebrales”. La especialista recalcó que estas interrupciones son una exigencia fisiológica indispensable para mantener la atención.

Finalmente, propuso incorporar un ejercicio de tres segundos denominado “parar, respirar, ser”. Esta técnica ayuda a desactivar la rumiación del futuro y reconectar con el presente. Nerurkar recomendó aplicar esta pauta en momentos de transición, como al tocar el picaporte de una puerta antes de iniciar una actividad.